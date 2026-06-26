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В Чебоксарах усилили связь для учреждений культуры

Гости и сотрудники культурно-выставочного центра «Радуга» и расположенной рядом школы искусств теперь могут делиться впечатлениями в интернете на скорости до 180 Мбит/c. Дополнительную инфраструктуру связи на улице Эльменя в столице Чувашии развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Центр «Радуга» включает в себя семь выставочных залов, в которых представляют постоянные и временные выставки. В постоянную экспозицию входят живопись заслуженных и народных художников страны и республики, а также предметы народной культуры Чувашии (декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы, музыкальные инструменты). Кроме того, в непосредственной близости от музейного комплекса находится художественная школа со своей культурной программой для детей и их родителей.

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Техническая служба оператора задействовала в локации сразу несколько диапазонов частот, чтобы обеспечить оптимальные скорости и достаточное покрытие в условиях городской застройки. Текущие скорости позволяют запускать видеотрансляции из выставочных залов, пересылать тяжелый контент через мессенджеры и смотреть образовательные курсы в потоковом режиме.

«Точки притяжения чебоксарцев и гостей столицы всегда в зоне нашего внимания, однако не менее важно было охватить соседнюю территорию. Новое телеком-оборудование обслуживает не только улицу Эльменя с его учреждениями культуры, но и частично улицы Композитора Максимова и Юго-Западный бульвар. В жилых домах, социальных объектах, торговых заведениях уже прокачивают по 18,5 Тбайт в месяц. Для сравнения это объем более 12 500 фильмов в разрешении для смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.

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