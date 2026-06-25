«Яндекс» запустил ИИ-ассистента для медицинских учреждений

«Яндекс» запустил пилотную версию специализированного ИИ-ассистента для клиник, который автоматизирует рутинную работу врачей во время приема. Решение позволяет врачам тратить до 40% меньше времени на работу с документами, а клиникам — увеличить свою пропускную способность. Одновременно ИИ-ассистент помогает формировать более полные записи в электронной медицинской карте, позволяя фиксировать больше данных о ходе приема для последующего наблюдения за пациентом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Решение состоит из трех независимых модулей: голосового заполнения протокола приема, поиска по медицинской базе знаний и поиска по электронной медицинской карте пациента. Каждый модуль настраивается с учетом индивидуальных потребностей клиники.

В модуле голосового заполнения протокола ИИ-ассистент помогает формировать черновик протокола приема. Он анализирует диалог врача и пациента: из речи пациента выделяет жалобы и историю болезни, а из речи врача — диагноз и рекомендации. Информация автоматически добавляется в документ в обезличенном виде, а врачу остается только проверить черновик и сохранить протокол приема в медицинской информационной системе клиники. Содержание протокола настраивается с помощью конструктора, в котором предусмотрено более 50 полей — например, «Жалобы», «Анамнез», «Диагноз», «Рекомендации» и другие. Генерация готового протокола занимает до 35 секунд, а точность заполнения составляет более 90%.

Первыми этот модуль испытали неврологи, пульмонологи, терапевты и педиатры. ИИ-модель специально обучили, чтобы она правильно распознавала термины и симптомы этих нозологий. Позднее «Яндекс» адаптирует решение и для других медицинских специальностей. Технологию уже протестировали в двух поликлиниках Москвы, где работает аналогичный сервис для врачей-неврологов.

«Это слом устоявшейся парадигмы: раньше врачи отвлекались на записи в бумажные медкарты, затем на компьютер, но ИИ открывает совершенно новые возможности. Он позволяет врачу высвободить максимальное время приема на общение с пациентом. По первым результатам мы видим, что время общения специалистов с пациентами выросло. Вместе с этим повысилось и доверие пациентов к лечению, и понимание дальнейших действий после приема. При этом сократилось время, затрачиваемое врачами на заполнение документов», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом модуле ИИ-ассистент позволяет быстро находить справочную информацию, которая необходима врачу. Он за считанные секунды проводит поиск по нормативным актам, научным публикациям, статьям и другим источникам. Ассистент понимает сложные формулировки, умеет анализировать и обобщать информацию. Например, он может сравнить предложенную врачом схему лечения с актуальными клиническими рекомендациями и предоставить информацию о препаратах, одобренных Министерством здравоохранения России. Наполнение базы знаний каждая клиника контролирует самостоятельно — чтобы врачи могли обращаться только к проверенным и актуальным источникам. За время пилота ИИ-ассистент обработал более 100 тыс. уникальных запросов к тестовой базе знаний.

Помимо медицинской базы знаний ИИ-ассистент может мгновенно находить нужные данные и в медицинской карте пациента. Он анализирует и обобщает историю болезни, назначения, результаты исследований и другие сведения — на подготовку ответа уходит не более 5 секунд. Ассистент может выделить ключевую информацию из предыдущих заключений или отследить динамику показателей здоровья человека — например, как изменялось его давление за последние пять лет. Это позволит сократить время на анализ информации и подбор врачом более точной схемы лечения, не упуская никаких деталей из анамнеза пациента.

«По нашим данным, на заполнение протоколов у врачей уходит от трети до половины времени приема. Кроме того, клинические рекомендации постоянно обновляются, а новые научные публикации выходят практически ежедневно, и специалисту зачастую сложно держать все изменения в голове. ИИ-ассистент возьмет на себя большую часть рутины, чтобы врачи могли сосредоточиться на работе и больше внимания уделять пациентам», — сказала Елизавета Попова, руководитель направления «Яндекс Мед».

ИИ-ассистент разработан на базе технологий «Яндекса», доступных на платформе Yandex AI Studio. Например, технологии Yandex SpeechKit распознают речь и преобразуют ее в текст, большая языковая модель Яндекса YandexGPT анализирует текст и добавляет информацию из него в протокол приема, а поиск по разным источникам осуществляется с помощью Yandex Search API.

Архитектура ИИ-ассистента позволяет использовать его как в облачной версии, так и по модели on-premises — для медицинских организаций, желающих обрабатывать и хранить данные внутри собственного контура.