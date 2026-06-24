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Платформа Cloudlink расширила функциональность для упрощенной установки, ИБ-аудита и массового создания виртуальных машин

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft обновил платформу для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. С релизом 1.38 установка продукта стала проще, расширился состав событий информационной безопасности, появилась функциональность для облегченного подключения к внешним SIEM-системам и возможность пакетного заказа виртуальных машин. Обновления позволяют сократить количество рутинных операций и выполнить требования регуляторов к централизованному сбору событий безопасности. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Простота развертывания и эксплуатации — приоритет в развитии Cloudlink. Релиз 1.38 продолжает серию доработок в этом направлении. В пользовательском интерфейсе инсталлятора добавили дополнительные проверки параметров для снижения количества ошибок при развертывании. Появилась также автоматическая валидация URL, IP-адресов и сетевых портов при настройке окружения. В результате процесс установки системы стал проще и стабильнее.

В блоке информационной безопасности упростили подключение к внешним SIEM-системам. Также расширен состав данных аудита для Kubernetes-событий: в логах теперь передаются IP-адрес источника и назначения, а также название ноды, что критически важно для расследования инцидентов. Эти доработки дают компаниям возможность централизованно собирать события безопасности со всей облачной платформы, оперативно расследовать инциденты и выполнять требования регуляторов.

Для повседневной работы системных администраторов ключевыми стали изменения в панели управления и пользовательском портале Cloudlink. В портале заказов появилась функция «Пакетный заказ», позволяющая одновременно создавать от двух до десяти виртуальных машин с одинаковой конфигурацией. Это позволяет сократить время на повторяющиеся операции и избежать ошибок, возможных при ручном развертывании.

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Среди других доработок — поддержка отказоустойчивого кластера Postgres, работа с Windows Server 2022, а также возможность единой аутентификации пользователей через Keycloak.

«Новые доработки расширяют возможности Cloudlink как полноценной платформы для построения частного облака в крупных организациях. Для них характерны строгие требования к безопасности и запрос на простой и понятный интерфейс, с помощью которого можно управлять сложной распределенной инфраструктурой, не тратя часы на создание десятка одинаковых виртуальных машин или ручную проверку параметров», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

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