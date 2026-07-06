Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

ИИ поможет российским операторам ускорить мобильный интернет. Идею по использованию нейросетей для этих целей высказало Минцифры. Операторы уже используют ИИ для повышения качества работы своих сетей.

Ускорить заблокированное

Российский мобильный интернет в ближайшие годы должен заработать быстрее. И дело не в переходе на сети 5G – операторы еще этого не сделали, да и частоты им выделили те, которые не поддерживают почти все смартфоны.

Для ускорения мобильного интернета операторы будут использовать искусственный интеллект. Как пишут «Известия», об этом говорится в материалах Минцифры России, которые ведомство направило на межведомственное согласование в рамках актуализации стратегии развития российской телеком-отрасли связи до 2035 г.

Материалы Минцифры предусматривают, в числе прочего, разработку национальных нейросетевых платформ, которые будут использоваться для управления сетями связи. К ним относятся, к примеру, системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть, отмечает издание.

Массовая «интеллектуализация»

«Известия» подчеркивают, что власти намерены устроить именно массовое внедрение искусственного интеллекта в телеком-отрасль. Однако операторы сотовой связи и без них постепенно интегрируют такие технологии, следует из документов Минцифры.

Правительство Республики Крым ИИ поможет улучшить работу сотовых сетей в России

«Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20–30% и снижение задержек на 50%», – указано в материалах министерства.

Нейросети могут использовать в телекоме, например, с целью автоматической оптимизации параметров базовых станций сотовых сетей. Помимо этого, они могут оказаться весьма полезными в вопросе предиктивного планирования нагрузки на сети. Также ИИ может применяться для динамического управления радиочастотным спектром, сообщили изданию в Минцифры.

Реальные перспективы использования

По словам опрошенных изданием источников на российском рынке связи, интеграция нейросетей в телеком-отрасль действительно может принести свои плоды, притом даже в сетях четвертого поколения (LTE, 4G), из которых операторы выжимают последние соки, и которые в последние месяцы стали маскировать под 5G.

В частности, в таких сетях ИИ мог бы регулировать нагрузку на сотовую сеть и перенаправлять интернет-трафик на свободные каналы связи, снижая нагрузку на другие. Источники издания уверен, что это дало бы прирост скорости мобильного интернета.

В материалах Минцифры также отмечено, что ИИ в составе российских телеком-сетей можно применять не только для увеличения их пропускной способности. Он мог бы, к примеру, выявлять мошеннические вызовы, контролировать энергопотребление оборудования в составе сетей, осуществлять защиту от DDoS-атак и пр.

Все уже готово

То, о чем говорится в материалах Минцифры как о решениях хоть и ближайшего, но все же будущего, некоторые операторы связи уже реализовали, частично или полностью. Например, оператор Т2, ранее известный как «Теле2», внедрил программно-аппаратный комплекс SON во всех регионах своего присутствия.

Это сочетание софта и «железа» в автоматическом режиме отслеживает состояние работы сотовой сети и на основе полученных данных «оптимизирует взаимодействие базовых станций, обеспечивая поддержание соединений в автоматическом режиме», пишут «Известия» со ссылкой на представителей оператора. До внедрения ИИ все эти задачи выполнялись при непосредственном участии инженеров компании.

Также в некоторых российских регионах Т2 задействует машинное обучение для анализа больших объемов данных в своей мобильной сети. В них входит, например, оценка качества сигнала – на основе этой информации оператор может распределять абонентов по частотам, тем самым избегая перегрузки своей сети.

Наряду с перечисленным ИИ позволяет «выявлять аномалии и предотвращать внештатные ситуации до их влияния на абонентов», заявили изданию в Т2.

Оператор МТС тоже использует нейросети. В частности, они применяются в рамках планирования и строительства сотовых сетей, а также в составе системы распределения частот.

Может сработать

Опрошенные «Известиями» специалисты склонны полагать, что от массового внедрения ИИ в российскую телеком-отрасль будет толк. Например, эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что благодаря нейросетям пропускная способность сотовых сетей в России вырастет на 20-30%, что приведет к увеличению скорости мобильного интернета.

«На сотовых сетях ИИ управляет распределением трафика, оптимизацией радиопараметров и диагностикой сбоев в реальном времени, автоматически перенастраивая ресурсы. При этом эффект достигается не только на сетях 5G но и на действующем LTE – зарубежные кейсы, например у Ericsson и KDDI, фиксируют прирост пропускной способности в 4G, – заявил он изданию.