Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» 10 сентября 2026 г.
Сегодня обновление ИТ-ландшафта в России диктуется необходимостью полной автономии и защиты от внешних рисков. Компании перешли от точечной замены софта к масштабной ревизии всей инфраструктуры, стремясь объединить разрозненные активы в единую устойчивую систему на базе отечественных разработок. Ключевой акцент делается на облачные платформы и российские дата-центры, что позволяет бизнесу быстро наращивать мощности без закупок западного оборудования, одновременно снижая операционные издержки и гарантируя сохранность данных внутри страны.
Центральное место в этой трансформации заняли программно-аппаратные комплексы (ПАК), ставшие реальной альтернативой решениям ушедших вендоров. ПАК избавляют компании от проблем с совместимостью, так как российское «железо» и софт в них изначально настроены для бесперебойной работы друг с другом. Использование таких готовых связок значительно ускоряет цифровизацию и упрощает поддержку систем, что особенно важно для критически значимых объектов и госструктур, где требования к безопасности и надежности оборудования сегодня максимально высоки.
Среди докладчиков:
Маслов Максим, СТО, «АльфаСтрахование»;
Черный Ярослав, технический архитектор, «Арнест ЮниРусь»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»;
Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «ТОП-Сервис».
Приглашаются для выступления:
Станислав Ромащев, управляющий директор, «Ижевский Завод Тепловой Техники»;
Сергей Хрусталев, старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, «СИБУР Диджитал»;
Султан Нурутдинов, директор департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК;
Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения, МКБ;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «Еврохим»;
Дмитрий Алексеев, заместитель руководителя управления инфраструктурных сервисов, ИФК «Солид»;
Максим Чернухин, СТО, «Сберстрахование».;
Виталий Басенко, руководитель службы серверной и сетевой инфраструктуры, «Самбери»;
Сергей Коваленко, главный инженер удостоверяющего центра, «ЭТП ГПБ Консалтинг»;
Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Вячеслав Лапенков, начальник управления специальных проектов, Департамент градостроительной политики города Москвы;
Олег Гришко, главный архитектор, «Еаптека»;
Дмитрий Кубекин, руководитель отдела инфраструктуры, Alfaforex;
Максим Маркин, начальник отдела информационных технологий, «Лонмади»;
Владислав Мироненко, руководитель отдела развития инфраструктурных проектов, «Русклимат»;
Андрей Захаров, руководитель отдела информационных технологий, «Бренд Билдинг Групп»;
Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»;
Кирилл Пасютин, ИТ-директор, «Арлифт»;
Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, «МТС-Банк»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, «Россельхозбанк».
Основные вопросы конференции:
- Насколько сильно отечественная ИТ-среда все еще привязана к зарубежным технологиям и каков реальный масштаб «импортного следа»?
- Что, помимо санкций, заставляет бизнес вкладываться в обновление ИТ-систем и выбирать именно готовые программно-аппаратные связки (ПАК)?
- Как сейчас оценивается емкость рынка российских ПАК и с какой скоростью он набирает обороты?
- Готов ли малый и средний бизнес переходить на российские комплексы, или это пока прерогатива только госкорпораций и гигантов рынка?
Российские ПАК
- Кто занял освободившиеся ниши после ухода глобальных брендов и как теперь выглядит рейтинг ведущих российских производителей?
- На какие именно типы комплексов — от систем хранения данных до защиты сетей — сегодня наблюдается самый высокий спрос?
- Находят ли место в российских ПАК передовые тренды?
- Способны ли российские ПАК конкурировать с лучшими мировыми образцами?
Проблемы и решения
- В каких областях зависимость от зарубежных технологий все еще остается критической?
- Что тормозит переход на российские комплексы: нехватка бюджетов, дефицит инженеров или технологическое отставание?
- Какие госсубсидии и льготы реально работают на развитие рынка ПАК, а какие механизмы поддержки требуют доработки?
- С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки?
- Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряются в архитектуру ПАК на этапе их проектирования?
Проекты и кейсы
- Почему покупка готового ПАК выгоднее и надежнее, чем попытка самостоятельно собрать ИТ-инфраструктуру из разных российских компонентов?
- Сколько времени и ресурсов требуется бизнесу для перехода на российские программно-аппаратные решения?
- Хватает ли на рынке экспертов, способных грамотно настраивать и эксплуатировать отечественные системы, а не только зарубежный софт?
- Как выстроена логистика сервиса и техподдержки ПАК в регионах?
- Зачем при внедрении ПАК нужен интегратор и какую добавленную стоимость он привносит в процесс цифровой трансформации?
Будущее оптимизации инфраструктуры
- Каковы ожидания по росту рынка отечественных ПАК на горизонте 2028–2030 гг. и какую долю экономики он может занять?
- Какие высокотехнологичные новинки в сфере ПАК появятся в ближайшее время?
- Есть ли у российских ПАК экспортный потенциал и на рынках каких стран они могут быть конкурентоспособны?
- Смогут ли облачные платформы «убить» интерес к локальным комплексам, или ПАК просто трансформируются в частные облака?
- Как выглядит «целевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.?
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
В случае подтверждения от CNews Conferences
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