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НТЦ АРГУС помог АНО МПТЦ создать цифровой двойник телекоммуникационной инфраструктуры Москвы

НТЦ АРГУС выступил технологическим партнером Межотраслевого производственно-технического центра (АНО МПТЦ) по созданию цифрового двойника телекоммуникационной инфраструктуры столицы. В результате компания получила единую цифровую среду для учета, эксплуатации и коммерческого управления объектами кабельной инфраструктуры и кабельного хозяйства. Это повысило точность данных, сократило время подготовки технических условий с трех дней до 2 часов и сделало взаимодействие между техническими и коммерческими подразделениями более прозрачным. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

Виктор Дурыгин, ИТ-директор АНО МПТЦ: «В условиях программы реновации Москвы для нас было важно вывести управление телекоммуникационной канализацией на новый уровень. Перед нами стояла задача повысить достоверность данных, перейти к комплексному анализу состояния объектов в единой системе и ускорить принятие решений. Поэтому при выборе платформы мы оценивали не только функциональность, но и технологическую зрелость решения: российское происхождение ИТ-продукта, подтвержденный опыт промышленной эксплуатации, веб-доступ без установки ПО на рабочие места, возможность масштабирования и качество экспертной поддержки. Из представленных на рынке продуктов этим требованиям соответствовало решение АРГУС NRI».

Работа над системой управления телекоммуникационной канализацией началась с анализа текущего контура учета. Специалисты НТЦ АРГУС изучили используемые инструменты, особенности работы с данными и незадокументированные правила учета, провели аудит данных и сопоставили процессы компании с возможностями АРГУС NRI. Это позволило определить функциональные разрывы, приоритеты развития системы и архитектуру дальнейшего внедрения.

Одной из ключевых задач проекта стала консолидация данных, которые ранее хранились в разных учетных системах, документах и таблицах. Команда НТЦ АРГУС провела миграцию, нормализацию и сверку данных, сформировав для АНО МПТЦ единую достоверную базу, содержащую информацию об объектах инфраструктуры и связанных с ними имущественных договорах.

Помимо миграции, система была адаптирована под специфику бизнес-процессов АНО МПТЦ: существующие механизмы доработали, а для решения отраслевых задач разработали новые модули. Теперь АРГУС NRI отражает актуальное состояние кабельной канализации, воздушно-стоечной инфраструктуры, кабельного хозяйства и помещений связи АНО МПТЦ, включая более 1 млн метров собственной и свыше 2,5 млн метров арендованной кабельной инфраструктуры.

На этой основе с помощью АРГУС NRI автоматизировали ключевые процессы: приемку и учет участков кабельной канализации, подготовку схем и паспортов объектов, выдачу технических условий и решений, ведение имущественных договоров, инвентаризацию, техническое обслуживание и ремонт, а также формирование документов для передачи имущества в коммерческое использование. Сотрудники АНО МПТЦ теперь могут работать с объектами инфраструктуры непосредственно на карте, анализировать их в различных срезах и получать информацию о связанных кабелях, сооружениях, помещениях и договорах. Система поддерживает ролевую модель доступа: для разных категорий сотрудников настраивается доступ к нужным модулям, виджетам и данным. Благодаря этому технические, эксплуатационные и коммерческие подразделения работают в единой среде, но получают доступ только к той информации и функциональности, которые нужны для их задач, и в той визуализации, которая требуется конкретному отделу.

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Отдельным направлением стало развитие инструментов для выездных сотрудников. В системе появились мобильные инструменты, с помощью которых бригады получают задания с привязкой к конкретным объектам, используют цифровые аналоги документов и фиксируют результаты работ и фотоматериалы прямо на месте. Данные оперативно поступают в учетную систему, благодаря чему информация об объектах остается актуальной, а работа бригад становится эффективнее.

По итогам внедрения АНО МПТЦ повысил прозрачность процессов эксплуатации кабельной инфраструктуры. Инструменты аналитики помогли выявить расхождения между техническим учетом и имущественными договорами, определить проблемные участки обслуживания и сформировать планы по их устранению. Кроме того, время подготовки технических условий сократилось с трех дней до 2 часов, а сотрудники получили более оперативный доступ к актуальной информации.

«АРГУС NRI - одна из критически важных систем для АНО МПТЦ: от её стабильной работы зависит непрерывность ключевых процессов компании. Поэтому переход на новую платформу требовал не только корректной миграции данных, но и сохранения операционной устойчивости на всех этапах проекта. Ответственность команды НТЦ АРГУС и вовлеченность сотрудников АНО МПТЦ помогли обеспечить плавный переход: детальная проработка возникавших вопросов и индивидуальное сопровождение пользователей минимизировали риски и позволили провести миграцию без остановки текущей деятельности. В результате цифровой двойник телекоммуникационной канализации стал для нас не только технологическим шагом вперед, но и важным этапом развития - надежной основой для управления инфраструктурой в условиях масштабных городских преобразований», – сказал Сергей Иванов, генеральный директор АНО МПТЦ.

Следующим этапом развития станет расширение системы на процессы эксплуатации. В планах - объединить выездные подразделения, диспетчеров, технические службы и учетную систему в единый рабочий контур, поддерживающий работу в том числе при нестабильной связи. Для этого функциональность системы будет расширена за счет мобильных рабочих мест, офлайн-режима, автоматического формирования нарядов и инструментов диспетчеризации. Это позволит перейти к модели эксплуатации, в которой состояние объектов отслеживается в динамике, задачи распределяются с учетом актуальных данных, а ход работ фиксируется и контролируется в единой системе.

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