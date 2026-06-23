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«Астра Мониторинг 1.5.0»: отслеживание маршрутов запросов и новые возможности для работы в защищенной среде

«Группа Астра» выпустила крупное обновление платформы «Астра Мониторинг» — версию 1.5.0. Релиз добавляет инструменты для сквозного отслеживания бизнес-логики, алертинга на основе SNMP-трапов, а также обеспечивает совместимость с защищенной программной средой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Главное нововведение — раздел мониторинга бизнес-транзакций (BTM). Он позволяет отслеживать полные маршруты запросов через микросервисную архитектуру. Визуальные дашборды в реальном времени отображают RED-метрики (интенсивность, ошибки, длительность) для каждой транзакции.

Для алертинга на основе SNMP-трапов появился новый тип монитора. Визуальный конструктор запросов позволяет настраивать фильтры, группировки и формулы расчёта метрик без написания SQL.

Расширены возможности фильтрации распределённых трейсов. Теперь можно гибко настраивать условия поиска по атрибутам спанов — сервису, операции, статусу и другим параметрам — что ускоряет поиск причин проблем в сложных микросервисных архитектурах.

Важное улучшение для пользователей Astra Linux: агенты, экспортеры и бинарные артефакты теперь подписываются для работы в режиме защищённой программной среды (ЗПС). Подпись встроена в CI/CD-пайплайн: все артефакты автоматически подписываются при сборке, обеспечивая полную совместимость с режимами безопасности операционной системы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В версии 1.5.0 также улучшены мониторы: добавлен кэш лейблов с пагинацией, ускорена загрузка, реализована фильтрация по типу и поиск по лейблам, исправлена работа сценария NO DATA. Дашборды получили улучшенную цветовую палитру, оптимизированную раскладку и исправления дублирования серий в легенде. Проведён аудит стилей: унифицированы цвета статусов по всему приложению. Обновлён экспортер RuBackup для совместимости с версией 2.4 и выше.

«С выходом версии 1.5.0 «Астра Мониторинг» становится не просто системой сбора метрик, а инструментом для наблюдения за бизнес-логикой в реальном времени. Мониторинг бизнес-транзакций и алертинг по SNMP-трапам закрывают потребности, которые раньше требовали доработок силами заказчика», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».


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