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«Ред Софт» и «Емдев» подтвердили совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси»

Компании «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили технологическую совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» (Entaxy). По итогам проведенных испытаний совместное решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в корпоративных ИТ-контурах, что позволяет заказчикам формировать технологическую стратегию в рамках российской ИТ-экосистемы.

Интегрированное решение ориентировано на российские организации с распределённой инфраструктурой и высокими требованиями к надёжности, безопасности и импортонезависимости. Платформа может использоваться в головных офисах, филиалах и дочерних структурах компаний с едиными стандартами ИТ-ландшафта.

В ходе тестирования специалисты подтвердили стабильную и эффективную работу интеграционной платформы «Энтакси» поверх СУБД «Ред База Данных» промышленного уровня. Компании сформировали рекомендации по настройке и использованию совместного решения в корпоративной среде, зафиксировали параметры производительности и надёжности для типовых сценариев эксплуатации и выпустили сертификаты совместимости.

СУБД «Ред База Данных»российская система управления базами данных, включающая инструменты администрирования, мониторинга и разработки. Продукт сертифицирован ФСТЭК России по четвёртому классу защиты и четвёртому уровню доверия и может использоваться в качестве средства защиты информации. Пользователям также доступны дополнительные механизмы безопасности, включая шифрование данных, дискреционный принцип контроля доступа и отказоустойчивый кластер.

«Энтакси» (Entaxy) — российская low-code-платформа для интеграции информационных систем, включённая в реестр Минцифры РФ. Благодаря библиотеке готовых типовых элементов настройка платформы выполняется в сжатые сроки силами одного аналитика на стороне заказчика. Участие разработчиков требуется только при реализации кастомных сценариев.

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Полностью российский технологический стек интеграционной платформы и СУБД для критически важных корпоративных систем позволяет отказаться от смешанной инфраструктуры и зависимости от зарубежных поставщиков без потери производительности, масштабируемости и отказоустойчивости.

В дальнейшем компании планируют развивать методики масштабирования и отказоустойчивости, готовить типовые архитектурные шаблоны и расширять набор интеграций с внешними корпоративными системами на российском технологическом стеке.

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