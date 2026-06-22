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«Почта России» тестирует мессенджер eXpress

В целях развития кибербезопасности и цифровой трансформации «Почта России» проводит тестирование отечественного корпоративного мессенджера eXpress.

Корпоративный мессенджер станет основой надёжной внутренней связи сотрудников «Почты» с соблюдением актуальных требований российского законодательства по защите информации. Переход будет проходить поэтапно, обеспечивая плавное внедрение нового инструмента. Он обладает функционалом видеосвязи, голосового общения и передачи файлов и легко интегрируется с внутренними сервисами компании.

Система надёжно защищает данные благодаря продвинутым встроенным ИБ-механизмам и гибкой модели управления доступом.

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«Мы уверены, что использование отечественного ПО повысит уровень информационной безопасности всей компании, защитив наши внутренние коммуникации и конфиденциальные данные. Это ещё один шаг в развитии цифровых технологий и укреплении кибербезопасности нашей компании», — сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«eXpress как вендор коммуникационных решений в РЖД и «Росатоме» понимает ответственность и важность создания надёжной и масштабируемой коммуникационной платформы. Такие решения призваны обеспечивать максимальную защиту российских корпораций и государственных организаций от современных информационных угроз, особенно когда речь идет об инфраструктуре «Почты России», — сказал основатель и CEO платформы eXpress Андрей Врацкий.

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