ActiveCloud запускает комплексное сопровождение кластеров Kubernetes

ActiveCloud, поставщик облачных решений и ИТ-сервисов, расширил портфель инфраструктурных сервисов и запустил комплексное сопровождение кластеров Kubernetes. Российские компании смогут передать провайдеру развертывание и сопровождение кластеров, включая настройку инфраструктуры под требования проекта, мониторинг и техническую поддержку в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сервис ориентирован на компании, которые используют или планируют использовать контейнеризированные приложения в рабочих ИТ-средах. Специалисты ActiveCloud могут подключиться как к созданию новой инфраструктуры, так и к сопровождению уже развернутого кластера Kubernetes: провести анализ текущей конфигурации, определить необходимые параметры решения и настроить систему мониторинга.

«Запуск услуги связан с ростом роли контейнерной архитектуры в разработке и эксплуатации цифровых сервисов. По мере того как приложения становятся сложнее, а требования к их доступности и управляемости возрастают, компаниям необходимо обеспечивать стабильную работу распределенной инфраструктуры, контролировать ее состояние и учитывать внутренние требования к безопасности и сетевому взаимодействию. Комплексное сопровождение Kubernetes позволяет закрыть эти задачи на всем жизненном цикле кластера - от выбора конфигурации и развертывания до мониторинга и дальнейшей технической поддержки. В результате компания получает инфраструктуру, адаптированную под требования конкретного проекта и готовую к рабочей эксплуатации», - отметил Андрей Вильковский, менеджер продукта IaaS.

В рамках нового сервиса ActiveCloud учитывает требования конкретного проекта к версии Kubernetes и конфигурации вычислительных ресурсов. Это позволяет развернуть кластер с необходимыми параметрами CPU, RAM и дискового пространства, исходя из архитектуры приложения и предполагаемой нагрузки. Отдельный блок задач связан с сетевым взаимодействием и безопасностью. Для инфраструктуры, в которой публичный доступ к кластеру не соответствует внутренним требованиям компании, могут быть настроены VPN, приватные сети, шифрованные каналы передачи данных и нестандартные порты. Такой подход позволяет учитывать действующие в организации требования к подключению и передаче данных уже на этапе проектирования кластера.

Комплексное сопровождение кластеров Kubernetes дополняет портфель инфраструктурных сервисов ActiveCloud для компаний, которым требуется не только развернуть контейнерную среду, но и обеспечить ее дальнейшую поддержку с учетом особенностей ИТ-архитектуры и требований безопасности.