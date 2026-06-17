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Digma объявляет о старте продаж устройств российской сборки

Digma запускает продажи первых устройств флагманской линейки Digma PRO отечественной сборки — ноутбука Cursus 15.6" и моноблока Unity 27". Российский бренд высокотехнологичной электроники Digma объявляет о старте продаж устройств отечественной сборки. Локализация производства направлена на удовлетворение растущего спроса корпоративного сектора на российскую технику. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Благодаря отечественной сборке техника Digma позволяет государственным и образовательным учреждениям приобретать устройства в рамках программ импортозамещения. Для многих компаний и партнеров бренда принципиально важно, чтобы техника собиралась внутри страны.

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Отечественная сборка укрепляет доверие к Digma и выводит сервис бренда на новый уровень. Опираясь на развитую, комплексную техподдержку и сервисное обслуживание, компания интегрирует производство в общую экосистему поддержки. Это позволяет минимизировать логистические задержки, обеспечить оперативный ремонт техники и постоянно поддерживать запас оригинальных деталей на складах.

Локальная сборка позволяет бренду контролировать стоимость продукции и делать технику более доступной. Независимость от единой производственной площадки и глубокая экспертиза позволяют гибко.

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