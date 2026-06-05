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«МТС Web Services» и «ССИ Решения» будут развивать сервисы для роботизации производства и логистики

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «ССИ Решения». Партнерство направлено на развитие роботизированных решений для производства и логистики, а также интеграцию сервисов для автоматизации управления складами с платформенными продуктами MWS.

В рамках сотрудничества компании планируют совместно прорабатывать продуктовые сценарии, проводить исследования и разработку в области роботизации, а также развивать решения для повышения эффективности процессов хранения, сборки и сортировки. Отдельным направлением станет коммерческое продвижение результатов совместных разработок.

Соглашение предусматривает формирование рабочих и экспертных групп, совместную подготовку продуктового видения, планов исследований и разработки, функциональных и нефункциональных требований к продуктам. Компании также планируют обмениваться экспертизой и участвовать в отраслевых мероприятиях, посвященных развитию роботизированного производства и автоматизации логистических процессов.

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«Роботизация производства и логистики требует не только надежного оборудования, но и гибкой технологической основы, которая позволяет связывать разные системы в единую цифровую среду. Сотрудничество с “ССИ Решения” позволит нам вместе развивать сценарии, где платформенные продукты MWS помогают повышать эффективность складских и производственных процессов», – сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.

«Для компаний, которые внедряют роботизированные решения, критически важна согласованная работа по управлению автоматизации складов, а также по части оборудования и корпоративных ИТ-систем. Партнерство с MWS позволит нам развивать комплексный подход к автоматизации производства и логистики и предлагать заказчикам решения, готовые к интеграции в существующий ИТ-ландшафт», – отметил генеральный директор «ССИ Решения» Андрей Белинский.

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