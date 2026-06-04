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«Ростелеком» и «ФосАгро» развивают цифровое сотрудничество

«Ростелеком» и «ФосАгро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает ключевые направления развития и продвижения цифровых продуктов и сервисов, нацеленных на оптимизацию технологических и бизнес-процессов предприятий в сфере горнодобывающей и химической промышленности. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Подписи под документом поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор «Апатита» (входит в группу «ФосАгро») Денис Новиков.

В рамках соглашения компании совместно займутся разработкой и внедрением российского ПО и оборудования — планируется ускорить замещение импортных решений в ключевых производственных процессах предприятий компании. Одной из сфер взаимодействия станет цифровизация систем безопасности: программ по охране труда, интеллектуального видеонаблюдения, контроля доступа и систем позиционирования персонала.

В числе других направлений партнерства — разработка и внедрение энергосервисных решений, позволяющих сократить затраты на энергию за счет оптимизации работы оборудования, роботизации рутинных, сложных и трудоемких процессов для повышения производительности и безопасности труда сотрудников, развитие беспроводных коммуникационных систем для обеспечения надежной защищенной связи.

Особое внимание планируется уделить кибербезопасности на объектах критической информационной инфраструктуры химического кластера.

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Денис Новиков, генеральный директор «Апатита», сказал: «Наша компания является флагманом химической промышленности в области создания и внедрения импортозамещенных технологий. В ИТ-контуре применяются собственные разработки на основе генеративного искусственного интеллекта, машинного обучения и видеоаналитики. Подобные решения способствуют снижению затрат, повышению эффективности и обеспечению высокого уровня безопасности для сотрудников. Наша задача — интегрировать эти технологии во все бизнес-процессы. Сотрудничество с производителями оборудования и разработчиками ПО позволит ускорить внедрение инновационных решений и вывести промышленную эксплуатацию на качественно новый уровень».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Развитие промышленности в стране сегодня напрямую зависит от достижения технологического суверенитета. “Апатит” — не просто крупнейшее химическое предприятие, а сложнейший организм, где цифровые решения должны работать без сбоев. Вместе мы уже строим современный ЦОД в Волхове и теперь выходим на новый уровень: будем комплексно замещать импортное ПО, внедрять умные системы безопасности и защиты данных. По сути, мы помогаем сделать одно из ключевых промышленных предприятий страны не только эффективнее, но и по-настоящему независимым в цифровом плане».

Вычислительные мощности «ФосАгро» расположены в двух собственных центрах обработки данных (ЦОД) — в Кировске и Череповце. Ранее «Ростелеком» уже приступил к строительству для «ФосАгро» еще одного современного центра обработки данных в Волхове — он станет основой для внедрения всех цифровых сервисов, включая решения на базе искусственного интеллекта.

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