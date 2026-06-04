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«Финуслуги» интегрировали свой сервис в экосистему мессенджера «Макс»

Маркетплейс «Финуслуги» Московской биржи расширил возможности дистанционного обслуживания, запустив покупку финансовых продуктов через мини-приложение в мессенджере «Макс». Об этом CNews сообщили представители «Финуслуг».

Теперь клиенты маркетплейса могут открывать вклады, приобретать паи инвестиционных фондов, оформлять «Финподушку» и управлять уже открытыми продуктами в привычном интерфейсе мессенджера, не переключаясь между приложениями.

Доступ к мини-приложению осуществляется через чат-бот в «Максе» по прямой ссылке: для запуска сервиса пользователю необходимо нажать кнопку «открыть» в нижней части интерфейса чата. Новым пользователям Финуслуг доступна регистрация через мини-приложение, действующим клиентам достаточно пройти авторизацию, используя учетную запись «Госуслуг».

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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В планах развития мини-приложения: интеграция нативной авторизации через «Макс» и запуск сервиса авторских инвестиционных подборок от ведущих экспертов рынка. Функционал мини-приложения будет расширяться поэтапно до полного ассортимента финансовых сервисов «Финуслуг».

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги»: «Мы развиваем «Финуслуги» как экосистему, упрощающую доступ к инвестициям и сбережениям и позволяющую широкому кругу граждан эффективно формировать пассивный доход. Интеграция с «Макс» стала закономерным шагом в реализации этой стратегии: поскольку мессенджеры являются неотъемлемой частью повседневной коммуникации, наши клиенты получают возможность изучать рынок и приобретать финансовые продукты в привычной цифровой среде».

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