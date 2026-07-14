Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Samsung грозит удалить все пользовательские данные из приложения Samsung Health, если владелец мобильника не даст разрешение на их использование для обучения ИИ. По сути, пользователям предъявлен ультиматум – или по-хорошему поделиться персональными данными, или остаться вовсе без них.

Кто не с нами, тот против нас

Компания Samsung поставила пользователей перед сложным выбором – или передать ей личную информацию о себе, чтобы на ее основе мог обучаться искусственный интеллект, или полностью лишиться этих сведений – в случае несогласия передавать данные ИИ они будут удалены. Как пишет портал Neowin, такой ультиматум получают пользователи платформы Samsung Health.

Samsung Health представляет собой комплексный сервис контроля за показателями здоровья. Также он используется для составления программ тренировок. Реализовано все в одноименном приложении, которое собирает данные о сне, питании, уровне стресса, физической активности, женском здоровье и пр.

На основе этих данных платформа выстраивает персональные рекомендации. И именно эти данные Samsung грозится удалить.

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Реализовано нововведение Samsung в пользовательском соглашении к платформе Health. В нем появился переключатель, активация которого включает процесс передачи персональных данных нейросети для обучения.

Samsung Samsung хочет знать о пользователях если не все, то почти все

Сам переключатель называется «Согласие на использование данных о здоровье для обучения и моделирования ИИ» (Consent to the Use of Health Data for AI training and modelling). Если попытаться его отключить, Samsung тут же начнет запугивать пользователя.

На экране моментально появится предупреждение об удалении информации, если она не была сохранена «в соответствии с действующим законодательством». По истечении законного срока хранения эти данные также будут удалены, говорится в предупреждении Samsung.

На английском языке уведомление о потенциальных последствиях звучит так: Withdraw from this agreement? You will not be able to sync health data with your Samsung account and your health data will be deleted unless retained pursuant to applicable law. If retention is required, we will erase it as soon as the required retention period ends.

Слишком интимные подробности

Samsung официально заявляет, что намерена собирать персональные данные пользователей об их здоровье исключительно с целью усовершенствования программы Samsung Health (improve Samsung Health). Якобы благодаря улучшенным алгоритмам машинного обучения платформа будет качественнее анализировать состояние здоровья пользователя.

Притом речи о тактичности, похоже, не идет. Samsung собирается аккумулировать информацию не только о показателях сна пользователей, но даже их медицинские записи. Данные о менструальном цикле, заполняемые пользователями женского пола, тоже будут «скормлены» нейросети.

Более того, совершенно точно гарантировано, что неодушевленные алгоритмы будут анализировать лишь часть собираемой информации – доступ к другой ее части будет предоставлен живым людям, отмечает Neowin,

Samsung заявляет об этом открыто, но в то же время не уточняет, какие именно сведения будут предоставляться людям, и кто они в принципе такие. Как пишет Neowin, это вполне могут быть как непосредственно сотрудники Samsung, так совершенно посторонние подрядчики.

Все было ожидаемо

Платформа Samsung Health существует не первый год – она работает с 2012 г., то есть появилась задолго до релиза первых массовых смарт-часов и фитнес-трекеров. На протяжении всех 14 лет своего существования сервис постоянно развивается и получает обновления, и самое последнее из них на момент выхода материала напрямую связано с нейросетями.

Samsung встроила в Health генеративный искусственный интеллект. Это нововведение было приурочено к скорому релизу умных часов Galaxy Watch 9 и операционной системы One UI 9 Watch для смарт-часов Samsung. Дебют часов ожидается 22 июля 2026 г. в Лондоне (Великобритания) в рамках мероприятия Samsung Unpacked.

Среди множества функций генеративного ИИ, добавленных Samsung в свою прошивку для часов, оказался инструмент Vitals, используемый для анализа биометрических сигналов, полученных за ночь, и выдачи предупреждения о недомогании или усталости. Vitals отслеживает пять показателей: частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания, температуру кожи и уровень кислорода в крови.