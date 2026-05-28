CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash

«Яндекс» представил новую нейросеть Alice AI LLM Flash – это быстрая языковая модель, которая оптимизирована под наиболее популярные задачи бизнеса. Она хорошо работает с текстами и документами – а это почти 60% от всех B2B-запросов к моделям «Яндекса». С помощью новой модели компании смогут решать эти задачи быстрее и почти в пять раз дешевле, чем ранее. Новая модель уже доступна бизнесу в Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Alice AI LLM Flash эффективна в задачах, которые требуют качественного ответа при высокой скорости отклика – например, в диалогах или при обработке большого количества данных. Она подойдет для модерации контента на сайте, классификации обращений в техподдержку или диалога с клиентом. Новая модель позволит малому бизнесу использовать нейросети с минимальными финансовыми затратами, в то же время она поможет крупным компаниям сэкономить на обработке массовых запросов, сохранив хорошее качество и высокую скорость ответов. Она будет востребована у банков, ритейлеров, телеком-операторов и других компаний с большим объемом однотипных задач, в которых критически важна скорость ответа.

Alice AI LLM Flash в 56% случаев превосходит нейросеть GPT-5.4 mini по качеству решения бизнес‑задач. При этом она сохраняет все преимущества флагманской модели Alice AI LLM: она превосходит западную модель в диалоговых сценариях (лучше в 73% случаев), обобщении и структуризации текста (66%) и в поиске данных по файлам и базам знаний (61%).

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Яндекс выходит на новый для себя рынок моделей, созданных специально под запросы бизнеса. Alice AI LLM Flash поможет российским компаниям перейти на российские нейросети для автоматизации работы с огромными объемами данных. Новая модель – это собственная разработка, прошедшая полный цикл обучения на данных Яндекса. Она сопоставима по стоимости с ближайшим западным аналогом GPT-5.4 mini, при этом мы также обеспечиваем безопасность обрабатываемых данных и стабильную работу в России», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Также на платформе открыли доступ к опенсорсной модели DeepSeek V4 Flash. Это первая в России доступная в облаке модель с контекстным окном в 1 млн токенов. Ее можно использовать для разработки корпоративных ИИ-агентов, анализа больших документов и решения сложных многоэтапных задач. При этом она в полтора раза дешевле предыдущей версии DeepSeek V3.2.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Налоговая заблокировала счета нейросетевой онлайн-платформы, подконтрольной застройщику «Самолет»

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290