CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Электроника
|

«Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей

«Атол» анонсировал запуск кассового сервера Frontol Cloud — платформы для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей. Решение предназначено для удалённой настройки кассового программного обеспечения, управления всеми кассами сети из единого интерфейса, сокращения нагрузки на автоматизированные системы и ИТ-поддержку, минимизации простоев оборудования, а также получения BI-аналитики продаж в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Ключевая особенность Frontol Cloud — централизация управления процессами, программами и оборудованием магазинов сети. Платформа ориентирована на ритейлеров, которым требуется обеспечить стабильную работу касс и оптимизировать операционную нагрузку на ИТ-команды.

Функциональность платформы включает единый веб-интерфейс управления кассовым узлом, централизованную настройку касс сети, управление конфигурациями Frontol, а также сбор и консолидацию данных по всей сети. Система обеспечивает стабильную работу и надежную обработку данных в крупных геораспределённых сетях.

Внедрение Frontol Cloud позволяет сократить количество ручных действий и выездов на торговые точки, минимизировать простои касс благодаря оперативной реакции на сбои, обеспечить прозрачность работы сети через единое окно контроля всей инфраструктуры, ускорить масштабирование путём тиражирования настроек на все магазины, а также получить доступ к отчетам по аналитике продаж.

Целевая аудитория решения — средние и крупные розничные сети, моно- и мультибрендовые магазины, франчайзинговые сети, компании с централизованным ИТ-управлением и ритейлеры, перед которыми стоит задача удаленного управления кассами.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Платформа открывает дополнительные возможности по внедрению, сопровождению и масштабированию решений в розничных сетях, включая удалённое сопровождение с настройкой и контролем без выезда на торговую точку, быстрый rollout типовых конфигураций Frontol на всю сеть, автоматизацию рутинных операций и обновлений, быструю реакцию на сбои и централизованные изменения, полную прозрачность инфраструктуры через единое окно управления парком касс.

Игорь Вааг, Заместитель генерального директора «Атол»: «Запуск Frontol Cloud — это переход на новый уровень управления кассовой инфраструктурой в ритейле. Мы видим растущий запрос со стороны сетей на централизацию, прозрачность и снижение операционной нагрузки на ИТ-команды. Платформа позволяет управлять всеми кассами из единого окна, оперативно вносить изменения и масштабировать решения без дополнительных затрат времени и ресурсов. В результате ритейлеры получают более устойчивую работу кассовой зоны, снижение простоев и доступ к детальной аналитике продаж в режиме реального времени».

Дополнительно платформа создает основу для комплексного мониторинга кассовой инфраструктуры. Это позволит в перспективе заранее выявлять потенциальные неисправности и предотвращать сбои ещё до их возникновения, снижая простои оборудования и издержки на техническую поддержку. Кроме того, централизованная модель управления дает бизнесу возможность эффективно контролировать и сопровождать работу сети удаленно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Налоговая заблокировала счета нейросетевой онлайн-платформы, подконтрольной застройщику «Самолет»

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290