Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

ИТ-комитет Госдумы одобрил поправки к второму чтению законопроекта о мерах противодействия кибермошенничеству. Среди них — право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки и ограничение банковских карт на одного гражданина до 20 штук.

Вместо запретов выбрали компромисс

Депутаты утвердили второй пакет мер против мошенников и в мае 2026 г. он содержит порядка 20 мер. пишут «Ведомости». Ведь мошенники также реагируют на уже введенные регулирования и корректируют свои подходы и методы.

ИТ-комитет Госдумы утвердил к принятию второй пакет мер по противодействию мошенничеству, или «Антифрод 2.0». Его чтение в Госдуме должно состояться 9 июня 2026 г. Глава комитета Сергей Боярский уточнил, что всего поступило 50 поправок, из которых 14 рекомендовано утвердить, а 36 отклонить, информировал CNews.

Второй пакет делает акцент не только на запретах, но и на перераспределении ответственности между участниками: операторами связи, банками, государственными сервисами и самими пользователями, говорит эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. Например, отказ от «жесткого» запрета международных звонков – это попытка сохранить удобство для добросовестных пользователей, одновременно усложнив работу мошенников, пояснил он.

В Минцифры России рассчитывают, что принятие второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством станет «ударом» по кибермошенникам, а некоторые виды преступлений сведет на нет, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

«Противоположная сторона, мошенники, также не спят и, со своей стороны, пытаются сценарии изменить и технологически, и технически, и с точки зрения изобретения новых сценарных подходов. Поэтому для нас важно было оперативно выйти со вторым пакетом. Он, на наш взгляд, получился яркий, непростой, в нем очень много предложений, которые мы получали именно от оперативного блока, который находится на острие и хорошо понимает оперативную обстановку: видит, как она меняется, какие новые технические и технологические приемы используются», — сказал Лебедев.

По мнению Ивана Лебедева, поэтому это как раз такой удар, на наш взгляд, и ответ на те новые вызовы, которые перед нами возникли. Мы считаем, что предложенный пакет мер однозначно позволит еще снизить статистику таких преступлений. Отдельные меры по отдельным составам, я думаю, что вообще сведут это (преступления) на ноль, отметил чиновник. Речь идет о таких мерах как самозапрет на международные звонки, детские SIM-карты (то есть уведомление о передачи SIM-карты несовершеннолетнему), введение так называемой «Красной кнопки», сказал Лебедев.

«Мы вместе с вами хорошо поработали, потому что первый пакет показал свой результат. Результат, на мой взгляд, достаточно хороший, поскольку мы впервые с вами сломали тренд роста таких преступлений в России», — добавил чиновник.

Иван Лебедев напомнил, что до принятия первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством ежегодно такие преступления прибавляли в статистике до 30%, как писал CNews. «То есть была ужасная динамика. Мы понимали, что это достаточно большое количество высокоорганизованных мошеннических центров с географией абсолютно по всему миру, организованных преступными группами с хорошими технологиями, с подходами, с профессиональными психологами и так далее. Мы понимали, что с этим нужно очень активно бороться и вовремя реагировать на возникающие ИТ-угрозы, а самое главное — новые модели угроз», — отметил заместитель главы Минцифры.

По его словам, принятие первого пакета сломало тренд, зафиксировало хороший результат, который подтверждается статистикой Генеральной прокуратуры и МВД.

Законопроект №1110676-8 предусматривает меры противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Он был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 г. В закон вошло около 20 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.

Первый ракет уже работает

«Антифрод 1.0» был принят в начале 2024 г. Он включал около 30 мер по защите граждан в цифровой среде. Среди них — запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, блокировка SMS с кодами от «Госуслуг», если человек в момент получения разговаривает по телефону, а также возможность самозапрета на SMS-рассылки и спам-обзвоны. Все они вступили в силу в сентябре 2025 г.

На подходе третий пакет

В третий пакет Минцифры собрало уже более 46 мер, отметил замминистра. По его словам, они, скорее всего, будут иметь и пересечение с разрабатываемым законом об ИИ. Сергей Боярский уточнил «Ведомостям», что их планируется представить к обсуждению в новом созыве Госдумы для «Антифрод 3.0».

В третьем пакете, судя по анонсам и мировой практике, следует ожидать введения уголовной ответственности за создание и распространение дипфейков с целью мошенничества, а также за использование нейросетей для автоматического сбора биометрии без согласия, рассуждает ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

В мае 2026 г. Селиверстов допускает, что финансовым и телекоммуникационным компаниям могут поручить внедрять системы поведенческого анализа операций в режиме реального времени с использованием ИИ, при этом на них может быть возложена ответственность за частичное возмещение ущерба от неустановленных переводов. По его мнению, законодательство об ИИ выступит фундаментальной «архитектурной базой», которая предоставит правовые определения данным технологиям и четко обозначит границы их применения как для злоумышленников, так и для структур безопасности. Без подобной нормативной базы антифрод-инициативы будут отставать от ИТ-угроз, поскольку правоохранительные органы не смогут квалифицировать преступления, совершенные алгоритмами, а не людьми. Кроме того, специалист отмечает, что техническая фиксация следов в децентрализованных нейросетях представляет собой крайне сложную задачу.

Поступление третьего комплекса антифрод-мер свидетельствует о неэффективности текущего регулирования: злоумышленники активно применяют подмену Caller ID, социальную инженерию на базе данных из утечек и роботизированные обзвоны, отмечает Селиверстов. По его мнению, власти вынуждены принимать новые пакеты не из-за неудачности предыдущих шагов, а поскольку мошенническая ИТ-инфраструктура эволюционирует быстрее, чем законодательные акты успевают вступить в силу. «Практика демонстрирует: каждая новая регуляторная мера закрывает конкретную лазейку, но одновременно стимулирует появление схем обхода, поэтому окончательное решение проблемы невозможно», — резюмирует эксперт. Следовательно, подобные инициативы будут выходить раз в один-два года. Это неизбежная плата за цифровизацию, которую следует воспринимать как плановое обновление антивирусных баз, а не как провал государственного управления, заключает он.