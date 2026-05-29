В реестр российского ПО внесли первый ИИ для чиновников: он удаляет из отчетов ненормативные выражения и оформляет решения

Минцифры внесло в реестр российского ПО модульную платформу «ИИ-ассистент для чиновников». Она работает на базе Open Source (открытые решения), в том числе Ollama и ChromaDB, созданных американскими разработчиками и ИТ-предпринимателями, но при этом соответствует требованиям ФСТЭК. Основные задачи ИИ-ассистента — помощь в принятии решений, удаление ненормативных выражений из отчетов и создание списков поручений.



ПО для госслужащих с американским акцентом

Как выяснил CNews, Минцифры России зарегистрировало в реестре российского ПО новое программное решение — модульную платформу «ИИ-ассистент государственного служащего». Запись была внесена 22 мая 2026 г. на основании голосования экспертного совета.

Разработчик платформы — небольшая российская ИТ-компания — ООО «Инкейс Корп» с годовой выручкой чуть более 100 млн руб. Ее единственный собственник — Роман Рымарович. Компания внедряет и сопровождает системы электронного документооборота (СЭД) на базе платформы Docsvision и СДУ «Приоритет». Среди заказчиков успели отметиться Минспорта, ФМБА России и другие госорганы. Но отдельное направление деятельности — собственные инновационные разработки с применением искусственного интеллекта. В компании не ответили на запрос CNews на момент публикации.

Нейросеть "Кандинский" Искусственный интеллект поможет чиновникам принимать решения

Как стало известно из технической документации, архитектура отечественного ИИ-ассистента опирается на связку открытых (Open Source) технологий, созданных ИТ-предпринимателями из США, но развернутых полностью локально, что отвечает требованиям ФСТЭК. За генерацию и обработку текста отвечает ИИ-движок Ollama (созданный стартапом американцев Джеффри Моргана и Майкла Чанга), а за долговременную «умную память» системы, смысловой поиск и сопоставление архивных данных — векторная база данных ChromaDB (разработка американского проекта Джеффа Хубера и Антона Тройникова).

Использование Open Source компонентов позволило российским разработчикам создать изолированный продукт, который работает в закрытом контуре ведомств без отправки конфиденциальных данных на зарубежные облачные сервера, следует из документации. Несмотря на то, что обе эти базовые технологии были разработаны в США, их полностью открытый исходный код (лицензии MIT и Apache 2.0) позволяет легально и безопасно использовать их в реестре российского ПО.

В технической документации не указано, как, например, разработчик будет бороться с таким явлением, как галлюцинации ИИ, учитывая закрытый контур работы. Но в банке вакансий «Инкейс Корп» есть позиция разработчика в области ИИ, которому предстоит разрабатывать и поддерживать MCP (Model Context Protocol) серверов для интеграции ИИ-моделей.

MCP — открытый стандарт, разработанный компанией Anthropic (а затем поддержанный OpenAI и сообществом). Это своеобразный «USB-C порт» для искусственного интеллекта. Специалист должен уметь создавать MCP-серверы, которые позволяют ИИ-агентам безопасно и по единому стандарту подключаться к корпоративным базам данных, файловым системам и внутренним программам компании, снижая галлюцинации моделей.

Основной функционал

В документации ИИ-ассистент заявлен как оптимизатор процессов обработки информации, что снижает затраты. Он ускоряет подготовку документов, повышает прозрачность и качество управленческих решений и коммуникаций с гражданами.

Одна из ключевых функций — обработка информации, представленной на совещаниях и встречах из аудио- и видеофайлов. Их можно загрузить, но помощник способен сам подключиться к системам ВКС. ИИ распознает голоса спикеров, разделяет их реплики и сопоставляет аудиофрагменты с реальными именами сотрудников из ведомственного справочника.

Нейросеть автоматически удаляет из стенограммы устный мусор, повторы, междометия, а также ненормативные выражения, указано в технической документации. Разговорная речь автоматически переводится в строгий официально-деловой стиль без потери первоначального управленческого смысла.

Модель на лету формирует краткое содержание встречи и самостоятельно вычленяет из диалога конкретные задачи, автоматически определяя суть поручения, дедлайны, конечных исполнителей и их подразделения. На выходе формируется готовый проект протокола в формате DOCX. Платформа формирует протоколы и задачи на основании фактически зафиксированного содержания совещаний. Она не заменяет управленческие решения, принимаемые участниками встречи, и не осуществляет экспертную оценку корректности или целесообразности самих решений.

«Протокол не воспроизводит дословный ход дискуссии, а отражает исключительно факты, принятые решения, договоренности и задачи. Такой подход позволяет избежать перегруженности документа и обеспечить его ориентированность на дальнейшее исполнение. Сформированные на основании протокола задачи формулируются в четкой и однозначной форме, логически соответствуют принятым решениям и готовы к использованию в системах электронного документооборота и управления задачами», -– говорится в документации.



Используя возможности векторной базы данных, ассистент позволяет осуществлять «умный» смысловой поиск по истории прошлых заседаний на естественном языке. Выделенные ИИ задачи могут через HTTP API автоматически направляться в государственные Системы электронного документооборота (СЭД) и внутренние таск-трекеры.

Требования к инфраструктуре

Развернуть платформу можно даже на небольшом сервере государственного органа. Понадобится всего одна видеокарта на 24 ГБ типа Nvidia RTX 3090/4090, процессор (8–16 vCPU) и память (64 ГБ RAM), накопитель NVMe SSD (от 512 ГБ). Дополнительно для базы данных нужны 512 ГБ под файлы и 200 ГБ под PostgreSQL. В сумме это чуть меньше 1 ТБ на SSD. Также понадобится сервер приложений (4–6 vCPU, 32 ГБ RAM, 200 ГБ SSD).

Доступ в интернет необходим, но исключительно на этапе внедрения, дальнейшая эксплуатация осуществляется без интернета.

Требования к программно-аппаратному комплексу могут быть дополнены и направлены заказчику в индивидуальном порядке в зависимости от количества запрошенных для внедрения модулей и конфигурации.

Защищенность ПО

В рамках внедрения платформы обеспечивается соблюдение требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденных приказом ФСТЭК России № 117 от 11 апреля 2025 г.

Платформа соответствует подходам к применению доверенных технологий искусственного интеллекта, определенным подпунктом «ц» пункта 5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (Указ Президента Российской Федерации № 124 от 15.02.2024 г.), в части обеспечения безопасности, контролируемости и недопущения негативного воздействия на информационные системы и пользователей, следует из ее технической документации.

Таким образом, использование платформы не изменяет и не снижает уровень защищенности информационной системы госорганов. Соблюдение требований ФСТЭК обеспечивается оператором информационной системы заказчика в рамках реализуемых организационных и технических мер защиты информации, утверждают в компании.

Директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Юрий Головко отметил, что полноценная работа подобных систем в госсекторе невозможна без правильной архитектуры и защиты чувствительной информации от утечек во внешние модели. «Поэтому для таких решений критичны закрытый контур, разграничение прав доступа, аудит действий, контроль источников данных и понятные правила работы с чувствительной информацией. Если эти условия соблюдены, ИИ-ассистент может быть рабочим инструментом, а не просто документом с нейросетью», — заявил эксперт.

ИИ для чиновников пытались готовить «Яндекс» и «Сбер»

С конца 2025 г. внедрение ИИ в государственный аппарат — один из основных трендов. Как сообщал в марте 2026 г. вице-премьер — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе «Недели искусственного интеллекта», на 2026 г. в разработке находятся 13 ИИ-сервисов, в том числе для аналитики, работы с письмами, контроля выполнения и другие, которыми смогут пользоваться сотрудники аппарата Правительства.

Как писал ТАСС, в аппарате Правительства проводится эксперимент по внедрению сервисов искусственного интеллекта в рабочие процессы. В рамках него тестируются решения Сбербанка и «Яндекса». Участникам в открытом контуре доступны три ИИ-помощника: «Алиса AI» и «Нейроюрист» от «Яндекса», а также GigaChat от Сбербанка. Сотрудники аппарата используют их для решения таких типовых задач, как подготовка быстрых справок, проверка правописания, формирование краткого содержания документов, анализ и сравнение разных версий нормативно-правовых актов. Кроме того, в рамках эксперимента создается инфраструктура для функционирования ИИ-решений. В частности, непосредственно в Доме Правительства был установлен сервер для работы с ИИ.

В ноябре 2025 г. «Коммерсант» сообщал, что в правительстве намерены расширить применение ИИ в госуправлении для улучшения качества и прозрачности принимаемых чиновниками решений, а 450 госслужащих завершают обучение работе с ИИ. Речь, в частности, о базовых технических навыках: регистрация в нейросетях (GigaChat, YandexGPT, «Яндекс.Нейроэксперт»), загрузка документов, проверка результатов на ошибки, работа с данными (оценка их качества, поиск дублей, построение прогнозов, создание дашбордов в сервисе для визуализации и анализа данных Yandex DataLens).

В Сбербанке и «Яндексе» не ответили на запрос CNews.

Шанс для небольших компаний

Эксперты считают, что даже несмотря на планы ИТ-гигантов занять нишу ИИ-ассистентов для госсектора, у небольших предприятий остается шанс.

Комментируя рыночные перспективы подобных специализированных решений, бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов отметил, что лобовая конкуренция «по модели» против GigaChat и Alice AI для компании с выручкой около 100 миллионов рублей — это игра, в которой выиграть нельзя, поскольку у гигантов больше данных, больше GPU, больше денег на R&D и сильнее GR-ресурс.

Однако, по мнению эксперта, небольшие нишевые игроки способны успешно закрепиться на рынке госсектора за счет уникального позиционирования и сервисного подхода.

«Сбербанк и «Яндекс» продают универсальные платформы. Нишевый вендор продает закрытый, дообученный на регламентах конкретного ведомства продукт с понятной ответственностью и сопровождением под ключ — от внедрения до обучения сотрудников. В госсекторе это часто ценится выше абстрактной мощности модели: заказчику нужен не «лучший ИИ», а гарантированно работающий ассистент, за которого кто-то конкретный отвечает», — подчеркнул Алексей Халезов.

Бизнес-лидер Kaiten добавил, что реалистичная стратегия для таких компаний — стать прослойкой между большой моделью и конкретным ведомством: использовать GigaChat, YandexGPT или открытые модели как «движок», а собственную ценность создавать в данных, регламентах, интеграции с СЭД и сопровождении. Именно такой подход спикер назвал устойчивой бизнес-моделью, резюмировав, что «лобовое противостояние с экосистемами Сбера и Яндекса — не имеет смысла».

Рассуждая о том, можно ли считать данный продукт первым подобным решением, внесенным в реестр, бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» (входит в ГК «Корус Консалтинг») Алексей Борщов призвал смотреть на ситуацию более прагматично. Эксперт пояснил, что само по себе внесение в реестр — это прохождение формальной проверки на соответствие критериям российского ПО и не более.

«Реестр не классифицирует решения с точки зрения целевой аудитории и потенциальных рынков сбыта, он только подтверждает его отношение к классу программ "12.16 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области государственного управления". Поэтому сложно делать вывод о "первом подобном решении". На мой взгляд, более прагматичная сторона вопроса заключается не в том, кто первый подал заявку на продукт с таким названием и с определенной заявленной функциональностью, а в том, у кого есть действующий софт, успешные примеры внедрения на рынке и измеримый результат», — констатировал Алексей Борщов.