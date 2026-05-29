CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Свободное ПО Законодательство Инвестиции и M&A Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

В реестр российского ПО внесли первый ИИ для чиновников: он удаляет из отчетов ненормативные выражения и оформляет решения

Минцифры внесло в реестр российского ПО модульную платформу «ИИ-ассистент для чиновников». Она работает на базе Open Source (открытые решения), в том числе Ollama и ChromaDB, созданных американскими разработчиками и ИТ-предпринимателями, но при этом соответствует требованиям ФСТЭК. Основные задачи ИИ-ассистента — помощь в принятии решений, удаление ненормативных выражений из отчетов и создание списков поручений.

ПО для госслужащих с американским акцентом

Как выяснил CNews, Минцифры России зарегистрировало в реестре российского ПО новое программное решение — модульную платформу «ИИ-ассистент государственного служащего». Запись была внесена 22 мая 2026 г. на основании голосования экспертного совета.

Разработчик платформы — небольшая российская ИТ-компания — ООО «Инкейс Корп» с годовой выручкой чуть более 100 млн руб. Ее единственный собственник — Роман Рымарович. Компания внедряет и сопровождает системы электронного документооборота (СЭД) на базе платформы Docsvision и СДУ «Приоритет». Среди заказчиков успели отметиться Минспорта, ФМБА России и другие госорганы. Но отдельное направление деятельности — собственные инновационные разработки с применением искусственного интеллекта. В компании не ответили на запрос CNews на момент публикации.

pr6.jpg

Нейросеть "Кандинский"
Искусственный интеллект поможет чиновникам принимать решения

Как стало известно из технической документации, архитектура отечественного ИИ-ассистента опирается на связку открытых (Open Source) технологий, созданных ИТ-предпринимателями из США, но развернутых полностью локально, что отвечает требованиям ФСТЭК. За генерацию и обработку текста отвечает ИИ-движок Ollama (созданный стартапом американцев Джеффри Моргана и Майкла Чанга), а за долговременную «умную память» системы, смысловой поиск и сопоставление архивных данных — векторная база данных ChromaDB (разработка американского проекта Джеффа Хубера и Антона Тройникова).

Использование Open Source компонентов позволило российским разработчикам создать изолированный продукт, который работает в закрытом контуре ведомств без отправки конфиденциальных данных на зарубежные облачные сервера, следует из документации. Несмотря на то, что обе эти базовые технологии были разработаны в США, их полностью открытый исходный код (лицензии MIT и Apache 2.0) позволяет легально и безопасно использовать их в реестре российского ПО.

В технической документации не указано, как, например, разработчик будет бороться с таким явлением, как галлюцинации ИИ, учитывая закрытый контур работы. Но в банке вакансий «Инкейс Корп» есть позиция разработчика в области ИИ, которому предстоит разрабатывать и поддерживать MCP (Model Context Protocol) серверов для интеграции ИИ-моделей.

MCP — открытый стандарт, разработанный компанией Anthropic (а затем поддержанный OpenAI и сообществом). Это своеобразный «USB-C порт» для искусственного интеллекта. Специалист должен уметь создавать MCP-серверы, которые позволяют ИИ-агентам безопасно и по единому стандарту подключаться к корпоративным базам данных, файловым системам и внутренним программам компании, снижая галлюцинации моделей.

Основной функционал

В документации ИИ-ассистент заявлен как оптимизатор процессов обработки информации, что снижает затраты. Он ускоряет подготовку документов, повышает прозрачность и качество управленческих решений и коммуникаций с гражданами.

Одна из ключевых функций — обработка информации, представленной на совещаниях и встречах из аудио- и видеофайлов. Их можно загрузить, но помощник способен сам подключиться к системам ВКС. ИИ распознает голоса спикеров, разделяет их реплики и сопоставляет аудиофрагменты с реальными именами сотрудников из ведомственного справочника.

Нейросеть автоматически удаляет из стенограммы устный мусор, повторы, междометия, а также ненормативные выражения, указано в технической документации. Разговорная речь автоматически переводится в строгий официально-деловой стиль без потери первоначального управленческого смысла.

Модель на лету формирует краткое содержание встречи и самостоятельно вычленяет из диалога конкретные задачи, автоматически определяя суть поручения, дедлайны, конечных исполнителей и их подразделения. На выходе формируется готовый проект протокола в формате DOCX. Платформа формирует протоколы и задачи на основании фактически зафиксированного содержания совещаний. Она не заменяет управленческие решения, принимаемые участниками встречи, и не осуществляет экспертную оценку корректности или целесообразности самих решений.

«Протокол не воспроизводит дословный ход дискуссии, а отражает исключительно факты, принятые решения, договоренности и задачи. Такой подход позволяет избежать перегруженности документа и обеспечить его ориентированность на дальнейшее исполнение. Сформированные на основании протокола задачи формулируются в четкой и однозначной форме, логически соответствуют принятым решениям и готовы к использованию в системах электронного документооборота и управления задачами», -– говорится в документации.

Используя возможности векторной базы данных, ассистент позволяет осуществлять «умный» смысловой поиск по истории прошлых заседаний на естественном языке. Выделенные ИИ задачи могут через HTTP API автоматически направляться в государственные Системы электронного документооборота (СЭД) и внутренние таск-трекеры.

Требования к инфраструктуре

Развернуть платформу можно даже на небольшом сервере государственного органа. Понадобится всего одна видеокарта на 24 ГБ типа Nvidia RTX 3090/4090, процессор (8–16 vCPU) и память (64 ГБ RAM), накопитель NVMe SSD (от 512 ГБ). Дополнительно для базы данных нужны 512 ГБ под файлы и 200 ГБ под PostgreSQL. В сумме это чуть меньше 1 ТБ на SSD. Также понадобится сервер приложений (4–6 vCPU, 32 ГБ RAM, 200 ГБ SSD).

Доступ в интернет необходим, но исключительно на этапе внедрения, дальнейшая эксплуатация осуществляется без интернета.

Требования к программно-аппаратному комплексу могут быть дополнены и направлены заказчику в индивидуальном порядке в зависимости от количества запрошенных для внедрения модулей и конфигурации.

Защищенность ПО

В рамках внедрения платформы обеспечивается соблюдение требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденных приказом ФСТЭК России № 117 от 11 апреля 2025 г.

Платформа соответствует подходам к применению доверенных технологий искусственного интеллекта, определенным подпунктом «ц» пункта 5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (Указ Президента Российской Федерации № 124 от 15.02.2024 г.), в части обеспечения безопасности, контролируемости и недопущения негативного воздействия на информационные системы и пользователей, следует из ее технической документации.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

Таким образом, использование платформы не изменяет и не снижает уровень защищенности информационной системы госорганов. Соблюдение требований ФСТЭК обеспечивается оператором информационной системы заказчика в рамках реализуемых организационных и технических мер защиты информации, утверждают в компании.

Директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Юрий Головко отметил, что полноценная работа подобных систем в госсекторе невозможна без правильной архитектуры и защиты чувствительной информации от утечек во внешние модели. «Поэтому для таких решений критичны закрытый контур, разграничение прав доступа, аудит действий, контроль источников данных и понятные правила работы с чувствительной информацией. Если эти условия соблюдены, ИИ-ассистент может быть рабочим инструментом, а не просто документом с нейросетью», — заявил эксперт.

ИИ для чиновников пытались готовить «Яндекс» и «Сбер»

С конца 2025 г. внедрение ИИ в государственный аппарат — один из основных трендов. Как сообщал в марте 2026 г. вице-премьер — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе «Недели искусственного интеллекта», на 2026 г. в разработке находятся 13 ИИ-сервисов, в том числе для аналитики, работы с письмами, контроля выполнения и другие, которыми смогут пользоваться сотрудники аппарата Правительства.

Как писал ТАСС, в аппарате Правительства проводится эксперимент по внедрению сервисов искусственного интеллекта в рабочие процессы. В рамках него тестируются решения Сбербанка и «Яндекса». Участникам в открытом контуре доступны три ИИ-помощника: «Алиса AI» и «Нейроюрист» от «Яндекса», а также GigaChat от Сбербанка. Сотрудники аппарата используют их для решения таких типовых задач, как подготовка быстрых справок, проверка правописания, формирование краткого содержания документов, анализ и сравнение разных версий нормативно-правовых актов. Кроме того, в рамках эксперимента создается инфраструктура для функционирования ИИ-решений. В частности, непосредственно в Доме Правительства был установлен сервер для работы с ИИ.

В ноябре 2025 г. «Коммерсант» сообщал, что в правительстве намерены расширить применение ИИ в госуправлении для улучшения качества и прозрачности принимаемых чиновниками решений, а 450 госслужащих завершают обучение работе с ИИ. Речь, в частности, о базовых технических навыках: регистрация в нейросетях (GigaChat, YandexGPT, «Яндекс.Нейроэксперт»), загрузка документов, проверка результатов на ошибки, работа с данными (оценка их качества, поиск дублей, построение прогнозов, создание дашбордов в сервисе для визуализации и анализа данных Yandex DataLens).

В Сбербанке и «Яндексе» не ответили на запрос CNews.

Шанс для небольших компаний

Эксперты считают, что даже несмотря на планы ИТ-гигантов занять нишу ИИ-ассистентов для госсектора, у небольших предприятий остается шанс.

Комментируя рыночные перспективы подобных специализированных решений, бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов отметил, что лобовая конкуренция «по модели» против GigaChat и Alice AI для компании с выручкой около 100 миллионов рублей — это игра, в которой выиграть нельзя, поскольку у гигантов больше данных, больше GPU, больше денег на R&D и сильнее GR-ресурс.

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

Однако, по мнению эксперта, небольшие нишевые игроки способны успешно закрепиться на рынке госсектора за счет уникального позиционирования и сервисного подхода.

«Сбербанк и «Яндекс» продают универсальные платформы. Нишевый вендор продает закрытый, дообученный на регламентах конкретного ведомства продукт с понятной ответственностью и сопровождением под ключ — от внедрения до обучения сотрудников. В госсекторе это часто ценится выше абстрактной мощности модели: заказчику нужен не «лучший ИИ», а гарантированно работающий ассистент, за которого кто-то конкретный отвечает», — подчеркнул Алексей Халезов.

Бизнес-лидер Kaiten добавил, что реалистичная стратегия для таких компаний — стать прослойкой между большой моделью и конкретным ведомством: использовать GigaChat, YandexGPT или открытые модели как «движок», а собственную ценность создавать в данных, регламентах, интеграции с СЭД и сопровождении. Именно такой подход спикер назвал устойчивой бизнес-моделью, резюмировав, что «лобовое противостояние с экосистемами Сбера и Яндекса — не имеет смысла».

Рассуждая о том, можно ли считать данный продукт первым подобным решением, внесенным в реестр, бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» (входит в ГК «Корус Консалтинг») Алексей Борщов призвал смотреть на ситуацию более прагматично. Эксперт пояснил, что само по себе внесение в реестр — это прохождение формальной проверки на соответствие критериям российского ПО и не более.

«Реестр не классифицирует решения с точки зрения целевой аудитории и потенциальных рынков сбыта, он только подтверждает его отношение к классу программ "12.16 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области государственного управления". Поэтому сложно делать вывод о "первом подобном решении". На мой взгляд, более прагматичная сторона вопроса заключается не в том, кто первый подал заявку на продукт с таким названием и с определенной заявленной функциональностью, а в том, у кого есть действующий софт, успешные примеры внедрения на рынке и измеримый результат», — констатировал Алексей Борщов.

Екатерина Струкова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Прорыв в лазерных технологиях. Российские ученые вдвое увеличили рабочий диапазон кристаллов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290