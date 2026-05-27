Timeweb Cloud объединит площадки в Москве в отказоустойчивое кольцо

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, развернет городские MAN-сети в локациях с несколькими дата-центрами. Первым городом станет Москва: провайдер объединит свои площадки в единое отказоустойчивое кольцо, общая пропускная способность будет достигать нескольких десятков терабит в секунду. Новая архитектура повысит надежность сети и создаст запас емкости для растущих нагрузок. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Timeweb Cloud подключит каждую свою локацию минимум к двум независимым узлам связи, обеспечив суммарную пропускную способность до 4 Тбит/с на площадку. Планируется использование оборудования с поддержкой интерфейсов 400 Гбит/с. Кольцевая MAN-сеть позволит расширить точки присутствия для пиринга — с одного узла на ММТС-9 до четырех на разных площадках.



Проект обеспечит рост связности и отказоустойчивости сети, позволит сократить маршруты до клиентских систем. В планах Timeweb Cloud другие города с несколькими локациями, в первую очередь — Санкт-Петербург.

«Активный рост клиентской базы и объемов трафика требует новых подходов к сетевой инфраструктуре. Запуск MAN-сетей обеспечит стабильность сети и снизит задержки внутри городов. Мы начали с Москвы, где сосредоточена большая часть пользователей и крупные проекты», — сказал Максим Яковлев, CTO Timeweb Cloud.

В 2025 г. провайдер развернул в Москве DWDM-систему для увеличения пропускной способности каналов за счет передачи нескольких оптических сигналов по одной волоконной паре. В планах установка еще двух аналогичных систем, что позволит масштабировать городскую инфраструктуру. Это послужит основой для построения OTN-сети с отказоустойчивыми каналами на скоростях до 400 Гбит/с и выше.

Запуск DWDM также планируется в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены площадки провайдера.