«Гуд Программ» и «Инферит» объявили о партнерстве

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и ИТ-компания «Гуд Программ» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие решений для управления ИТ-услугами (ITSM) и усиление технологической независимости отечественных компаний в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Гуд Программ» обладает более чем 10-летним опытом работы на рынке. Основной вектор деятельности — разработка и внедрение XRM-решений, необходимых для задач маркетинга, продаж, сервиса и проектного управления. Отдельное значимое направление — строительство зрелых процессов управления ИТ-услугами (ITSM).

Именно это направление «Гуд Программ» усилит партнерство с «Инферит», в портфель компании войдет система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает их и типизирует для создания единого источника достоверных данных об ИТ‑активах организации. Эти «очищенные» данные затем используются для управления ИТ-услугами (ITSM).

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

«Сотрудничество с “Гуд Программ” — это синергия наших технологий и многолетней проектной экспертизы партнера. Высокий уровень компании подтверждают большой опыт успешных внедрений в банках, FMCG, строительстве. Вместе мы сможем предлагать заказчикам комплексные, зрелые решения для автоматизации продаж и ИТ-управления», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Мы предлагаем более 10 лет опыта, готовую экспертизу по платформе BPMSoft и отраслевую насмотренность в ключевых сегментах российского рынка. Опыт работы с технологиями искусственного интеллекта и успешная совместная работа с лидерами рынка делают нас зрелым партнером, способным дополнительно усилить “Инферит ИТМен” в задачах, где требуется глубокая автоматизация бизнес-процессов и управления ИТ-услугами», — сказала Анна Квитка, руководитель направления развития продуктов и партнерских взаимоотношений «Гуд Программ».

