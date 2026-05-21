«Ред Софт» и «Турбо Облако» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Ред Софт» и «Турбо Облако» (входит в АО «Центр хранения данных») подписали меморандум о сотрудничестве в рамках конференции ЦИПР-2026. Стороны договорились развивать совместные решения для корпоративных заказчиков, объединяя программные продукты «Ред Софт» и возможности публичного облака «Турбо Облако». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Партнерство направлено на создание удобной и предсказуемой среды для работы с облачными сервисами. Компании будут совместно развивать решения, которые можно использовать в ИТ-инфраструктуре без дополнительной доработки и сложной настройки.

В рамках сотрудничества стороны планируют запускать совместные проекты, проводить отраслевые мероприятия и обучающие программы, а также выстраивать процессы сопровождения решений. Это позволит заказчикам быстрее внедрять технологии и получать поддержку на всех этапах эксплуатации ИТ-решений.

Технологическое взаимодействие компаний развивается с середины 2025 года. За это время была выстроена интеграция программных продуктов «Ред Софт» с облачной платформой «Турбо Облако», что стало основой для дальнейшего расширения сотрудничества.

«Развитие облачных сервисов требует тесного взаимодействия между разработчиками программного обеспечения. Мы благодарны команде “Турбо Облако” за открытый и профессиональный подход к совместной работе», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Мы рассматриваем сотрудничество с "Ред Софт" как возможность развивать облачные сервисы в связке с программными решениями, уже готовыми к использованию в инфраструктуре заказчика. Благодарим коллег за сотрудничество и рассчитываем на дальнейшее расширение совместных проектов», — сказал генеральный директор «Турбо Облако» Александр Обухов.

Компании планируют расширять сотрудничество и развивать совместные облачные решения для корпоративного и государственного сегментов.