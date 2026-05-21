Postgres Professional и «1С-Битрикс» создают бесшовную среду для перехода бизнеса на отечественное ПО

Крупнейший российский разработчик систем управления базами данных Postgres Professional и ИТ-компания «1С-Битрикс» подписали стратегический меморандум. Задача альянса – гарантировать полную совместимость и высокую производительность флагманских продуктов в составе полностью импортозамещенного стека: систем управления веб-ресурсами и корпоративными порталами от «1С-Битрикс» с российской СУБД Postgres Pro.

Предметом соглашения стало установление партнерских отношений в области автоматизации деятельности российских предприятий и их перехода на отечественное программное обеспечение. В периметр сотрудничества вошли система управления базами данных Postgres Pro в редакциях Standard, Enterprise, Certified и Postgres Pro AXE, а также программные продукты «1С-Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Объединение компетенций разработчиков призвано предложить рынку проверенное решение, в котором промышленная СУБД и одна из наиболее распространенных в России экосистем для создания сайтов, порталов и внутренних коммуникационных платформ работают как единый, заранее протестированный и совместимый стек.

«Рынок взрослеет тогда, когда его лидеры начинают думать о том, как их продукты живут в одной экосистеме заказчика. С «1С-Битрикс» мы прошли именно этот путь: от точечных тестов к системному партнёрству, в котором совместимость обеспечивается на фундаментальном уровне. Для компаний это означает простую и дорогостоящую в текущих условиях вещь – предсказуемость. А предсказуемость в ИТ – это в конечном счёте деньги: меньше простоев, ниже затраты на интеграцию, прозрачнее бюджет на владение. Всё, что мы делаем в рамках этого партнёрства, в итоге конвертируется в экономику клиента», – сказал генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

Партнеры обозначили два ключевых направления совместной работы. Первое – техническое: обеспечение технологической совместимости продуктов. Это позволит использовать все преимущества успешно протестированных решений, предназначенных для высоконагруженных систем, к которым предъявляются высокие требования по надежности, производительности, безопасности и масштабированию. Конечные пользователи смогут существенно упростить реализацию новых проектов, а также ускорить миграцию на отечественное ПО.

Стороны также проработали экономическую составляющую, которая позволит заказчикам существенно снизить стоимость владения инфраструктурным программным обеспечением, за счет специальных цен на лицензии и услуги технической поддержки СУБД Postgres Pro для продуктов «1С-Битрикс». Такой подход делает переход на полностью импортозамещённый стек не только технически обоснованным, но и экономически целесообразным.

«Крупные компании, с которыми мы работаем, давно прошли стадию "переходить или нет" – сегодня вопрос звучит иначе: как перейти без потери производительности и без непредсказуемых расходов ципна внедрение и интеграции. Именно здесь партнёрство с Postgres Professional закрывает реальную боль: совместимость наших продуктов проверена и доказана на практике. Для энтерпрайз-заказчика это означает, что один из главных рисков импортозамещения – непредвиденные технические издержки при переходе – снят ещё до старта проекта», – сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами компании «1С-Битрикс».

