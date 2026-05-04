В Proceset реализован Multi Task Mining для анализа стоимости и эффективности процессов

В платформе Proceset от Инфомаксимум появился новый функционал — Multi Task Mining (анализ бизнес-операций с возможностью их объединения в бизнес-процессы), позволяющий рассчитывать стоимость процессов и выявлять приоритетные точки для автоматизации.

«Сегодня компании сталкиваются с прямым давлением на маржу: расходы растут быстрее доходов. В этой ситуации важно не только видеть процессы, но и понимать их экономику, — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — Multi Task Mining как раз дает такую возможность. Если классическая аналитика бизнес-операций (Task Mining) фокусируется на отдельных операциях, то Multi Task Mining добавляет следующий уровень: объединяет их в сквозные цепочки и позволяет оценивать не только их стоимость по отдельности, но и стоимость процесса в целом».

Multi Task Mining фиксирует действия сотрудников в информационных системах, автоматически объединяет их в бизнес-операции, а затем — в сквозные бизнес-процессы, рассчитывая затраты на каждом уровне. Это позволяет увидеть наиболее «дорогие» участки и оценить экономический эффект от их автоматизации.

«Новый функционал встроен в единый контур оптимизации, — добавил Александр Бочкин. — После выявления затратных операций система позволяет передать их на выполнение «Цифровому сотруднику» от Proceset — инструменту, который сочетает возможности искусственного интеллекта и интеграции с корпоративными системами через API. Такой подход сокращает не только трудозатраты, но и время выполнения процессов за счет устранения ожиданий между этапами и снижения простоев в работе».

Практическая эффективность подхода уже подтверждена рядом проектов. В одном из кейсов анализ закупочного процесса с участием 78 сотрудников позволил оцифровать более 1100 операций и выявить ключевые зоны для автоматизации. В результате стоимость процесса удалось снизить с 26 млн до 10,3 млн рублей в год, а суммарный экономический эффект составил 84 млн рублей ежегодно.

Multi Task Mining дополняет существующие инструменты процессной аналитики: если анализ бизнес-процессов на основе логов (Process Mining) отвечает на вопрос, как выполняется процесс и где возникают задержки, то Multi Task Mining показывает, сколько этот процесс стоит бизнесу и какие изменения дадут максимальный экономический результат.