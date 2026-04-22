Эволюция диалоговой платформы DialogOS от «Наносемантики»: ИИ-агенты и RAG+LLM

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, объявляет о развитии платформы DialogOS в направлении Agentic RAG Platform (DAOS). Обновление основано на интеграции агентного подхода и архитектуры Retrieval-Augmented Generation (RAG) с большими языковыми моделями, что существенно расширяет возможности диалоговых ассистентов и позволяет им решать более сложные прикладные задачи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

По прогнозам «Яков и Партнеры» и «Яндекса», к 2028 г. рынок ИИ-агентов вырастет в 4,5 раза. Ключевая тенденция ‒ переход от сценарных чат-ботов к интеллектуальным системам с элементами автономности, способным не только отвечать на вопросы, но и выполнять действия по заданным правилам и с доступом к корпоративным системам.

DialogOS ‒ платформа для разработки и сопровождения диалоговых решений различной сложности, включая чат-ботов, голосовых ассистентов и цифровые аватары. Среди ее пользователей ‒ ВТБ, «Лэтуаль», «Капитал Лайф» и «Красноярскэнергосбыт». Новые агентные возможности органично интегрированы в существующую архитектуру, расширяя функциональность без необходимости ее перестройки.

Одним из ключевых технологических компонентов обновления стал RAG-подход, который объединяет поиск по корпоративным данным с генеративными возможностями языковых моделей, дополняя существующую архитектуру платформы. Это позволяет формировать ответы на основе актуальной и проверенной информации внутри периметра организации. Платформа поддерживает сценарии развертывания в защищенном контуре заказчика, включая работу с локальными моделями и корпоративными источниками данных, что соответствует требованиям корпоративной безопасности.

Внутренние тестирования показали, что использование связки RAG и LLM (поддерживаются как внешние, так и локальные решения) сокращает сроки разработки ассистентов примерно на 30%. Типовые обращения по-прежнему могут обрабатываться существующими сценарными и ML-механиками платформы, а LLM подключается для сложных запросов. Такой подход обеспечивает высокий уровень автоматизации при оптимальных вычислительных затратах. При необходимости возможна реализация решений, полностью основанных на генеративных моделях, однако это требует более значительных ресурсов. Поэтому основной акцент сделан на гибридной архитектуре, которая позволяет сбалансировать производительность и затраты.

Григорий Шершуков, директор по продуктам, «Наносемантика»: «Мы намеренно не выделяем это обновление в новый продукт, так как хотим сделать данный функционал доступным для всех пользователей платформы DialogOS. Сейчас заложена база, которую наши клиенты смогут применить для быстрого старта ассистента, либо для решения сложных вопросов, где сценарии не справляются. «Дао» ‒ в переводе с китайского «естественный путь вещей» ‒ отражает философию разработки «Наносемантики»: платформа развивается органично, следуя реальным потребностям бизнеса и государства».

Дальнейшее развитие DialogOS будет направлено на расширение функциональности агентных систем, упрощение их внедрения и снижение сложности сопровождения, что позволит ускорить масштабирование решений в корпоративной среде.