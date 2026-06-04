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В российских компаниях цифровой хаос. Контроля над ИТ-активами нет, учет ведется абы как

Российский бизнес в большинстве своем не умеет контролировать свои ИТ-активы – в 80% компаний учета как такового нет. Многие из них даже не знают, во сколько все это им обходится, какая ситуация с лицензиями, а некоторые даже не знают, где именно находятся их ИТ-ресурсы.

Разброд и шатания

Отечественные компании никак не могут обуздать контроль над своими ИТ-активами, отмечает Forbes. Софт и «железо» почти не отслеживаются, нет четкой структуры инвентаря, нет даже понимания, сколько все это стоило и в какую сумму обходится, например, продление лицензий.

Речь про управление ИT-активами или IT Asset Management (ITAM). Под ним чаще всего подразумевается подробный учет ИТ-железа, лицензий на ПО, а также контрактов на техническую поддержку. Forbes называет ITAM «одной из наименее зрелых функций в российских компаниях».

Как пишет Forbes со ссылкой на исследование SimpleOne, подобная неразбериха наблюдается в подавляющем большинстве российских предприятий – в 80%. Их учет оборудования, ПО и лицензий находится на «начальном уровне зрелости», отмечает издание.

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Компании утратили контроль над своими ИТ-активами

Иногда доходит даже до абсурдных ситуаций. Некоторые компании не имеют представления, сколько тратят денег на поддержание ИТ-инфраструктуры. Более того, они даже не знают, где находятся те или иные ее составляющие.

Кто виноват

Все перечисленное имеет вполне конкретную причину. Forbes подчеркивает, что происходящее в компаниях – это результат спешки и массовости импортозамещения.

Частный бизнес по закону пока не обязан отказываться от иностранных ПО и «железа», но его понуждает к тому уход иностранных вендоров, который сопровождается отсутствием технической поддержки, гарантии и возможности быстрого продления лицензии. Бизнес с госучастием, напротив, должен выполнять требования по импортозамещению.

У семи нянек

Еще одна причина сложившейся ситуации – это фрагментация ответственности. В российских компаниях за ITAM могут отвечать совершенно разные структуры, часто между собой не пересекающиеся.

По данным Forbes, в 36% компаний эту функцию возложили на ИТ-отдел. Также часто респонденты делят все задачи по ITAM между бизнес-подразделениями по запросу (16%), финансовым отделом (14%) и службой закупок (11%).

Иногда в вопрос вмешивается ИБ-отдел – в 10% случаев.

Опрошенные Forbes эксперты видят в подобном разделении проблему. «Фрагментация ответственности отражает текущее состояние рынка: во многих компаниях отсутствует централизованная функция управления активами, это приводит к дублированию усилий и потере контроля», – отмечают они.

Мы все понимаем

Forbes отмечает, что российские компании прекрасно понимают, как у них обстоят дела с ITAM. 80% из них поставили своему уровню ITAM от 1 до 3 баллов из 5 возможных.

Важно подчеркнуть, что это комплексная проблема, затрагивающая многие сферы отечественной экономики. На это указывает то, какие компании принимали участие в опросе – 10% из них относятся к банковской сфере, 31% – к промышленности. Среди них также есть бизнес из сфер ритейла, образования и энергетики.

Что еще более примечательно, так это тот факт, что 31% опрошенных – это компании, работающие в российской ИТ-сфере. Но даже они страдают от низкого уровня ITAM.

Крупнее – не значит лучше

Нередко проблемы с низким уровнем ITAM наблюдаются в российских компаниях из числа крупного бизнеса, представленных во многих регионах страны. Большое количество филиалов в данном случае лишь усугубляет ситуацию.

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«Представьте себе крупную федеральную компанию, в которой большое количество дочерних предприятий и филиалов по всей стране. В компании сотни тысяч активов и при этом нет централизованной системы управления активами. Один из филиалов планирует сделать закупку оборудования или ПО, – сказал Forbes руководитель направления ITSM (IT Service Management, управление ИT-услугами – прим. CNews) компании «Софтлайн Решения» Алексей Лыков. – Какова вероятность, что это оборудование или ПО уже были приобретены группой компаний или одним из филиалов? Ответ очень простой – никто не знает».

«Спустя некоторое время после закупки нередко обнаруживается, что оборудование или ПО пылится на складе другого филиала, – добавил Лыков. – Это, пожалуй, самый наглядный и распространенный кейс, который можно встретить в компаниях с большим количеством активов».

С верой в светлое будущее

Собеседники Forbes уверены, что «в ближайшие» годы ITAM перестанет быть экзотикой и превратится в «стандартную практику», которая будет использоваться не только для контроля за ИТ-инфраструктурой, но и с целью обоснования ИТ-бюджетов.

По их мнению, российский бизнес также начнет отказываться от учета физических ИТ-активов, то есть тех, которые есть в его собственности, в пользу «управления облачными ресурсами и подписками».

«Также усилится давление регуляторов, особенно в части лицензионного соответствия и информбезопасности. ИИ постепенно войдет в практику управления активами – сначала для прогнозирования потребностей и выявления аномалий, затем для автоматизации рутинных решений, – добавили собеседники Forbes. – Компании, которые инвестируют в развитие практик управления активами сейчас, получат конкурентное преимущество, так как смогут быстрее адаптироваться к этим изменениям».

Геннадий Ефремов

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