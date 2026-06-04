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«Калашников» запустил производство промышленных роботов

«Калашников» торжественно открыл высокотехнологичный завод по производству автоматизированных систем хранения и промышленных роботов в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций в создание завода площадью 7,7 тыс. квадратных метров превысил миллиард рублей.

Запуск производства

Концерн «Калашников» запустил в России производство роботов в особой экономической зоне (ОЭЗ), пишет ТАСС.

Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров в июне 2026 г. дал старт работе нового завода по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения (АСХ) компании «Семаргл» (концерн «Калашников») в ОЭЗ «Санкт-Петербург».

«На новой площадке компании «Семаргл» будут выпускаться роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Это касается мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек. Такой подход укрепляет технологический суверенитет России в сфере логистической робототехники», — сказал Мантуров.

В сфере складской автоматизации в июне 2026 г. работает семь российских компаний-производителей. С запуском нового завода их совокупные производственные мощности по итогам года удвоятся и достигнут 2,7 тыс. роботов.

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«Калашников»
Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров на церемонии открытия завода

Предприятие создано в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» и станет первым в России, освоившим серийное производство широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики.

Общий объем инвестиций в создание предприятия площадью 7,7 тыс. квадратных метров превысил 1 млрд руб. Для закупки оборудования компания воспользовалась поддержкой Фонда развития промышленности (ФРП) России. На территории завода также планируется открыть ИТ-подразделения и Центр развития промышленной робототехники.

Церемония открытия

В церемонии открытия завода приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что на новом предприятии будет создано 150 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 1,085 млрд руб.

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В свою очередь, Алан Лушников отметил, что ключевой задачей проекта является развитие отечественных технологий промышленной роботизации и внедрение современных решений, направленных на повышение эффективности логистических и машиностроительных предприятий.

После официальной церемонии открытия участникам мероприятия были продемонстрированы ключевые разработки предприятия. В частности, АСХ с беспилотным вилочным погрузчиком, линейка российских логистических роботов «Семабот», автоматизированные системы «Арсенал-Б» для работы с крупногабаритными грузами, а также Центр развития промышленной робототехники.

Консультации с московскими властями

Руководство «Калашникова» рассматривает также возможность создания в Подмосковье производства промышленных роботов, сообщила CNews пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот вопрос губернатор Андрей Воробьев обсудил с Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО «Семаргл» Сергеем Терентьевым.

«Роботизация — давно неотъемлемая часть производств, логистики и других сфер. И наша задача — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна «Калашников» и компании «Семаргл» для нас представляет большой интерес», — сказал Воробьев.

Участники встречи отметили, что создание производства в сфере робототехники в регионе имеет значительный потенциал с точки зрения рынка.

Российский производитель

Российский производитель Концерн «Калашников» — крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, широкого спектра гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента, писал CNews.

Сегмент гражданской продукции предприятия включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит государственной корпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран мира.

Антон Денисенко

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