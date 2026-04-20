CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Страна Девелопмент» и KTS внедрили систему коммуникаций в ЛК брокера для ускорения работы тысяч агентов

ГК «Страна Девелопмент» и ИТ-компания KTS выстроили единый контур триггерных уведомлений в личном кабинете брокера и связали их с ботом в мессенджере. Это позволило снизить расходы на коммуникации, ускорить реакцию по сделкам и сократить нагрузку отделов и расходы на SMS-оповещения. Об это CNews сообщил представитель KTS.

Команда KTS выстроила единую систему уведомлений в личном кабинете и одном из привычных для агентов мессенджерах. Триггеры автоматически реагируют на этапы сделки: сообщают о встречах, напоминают о необходимости связаться с клиентом, подсказывают, когда загрузить документы, уведомляют об оплате и изменениях по ипотеке.

Отдельным элементом решения стала административная панель, которая позволяет точечно управлять коммуникациями: выбирать сегменты, создавать сообщения и запускать массовые кампании, а также держать всю историю отправок под рукой. Это позволило не только автоматизировать сервисные уведомления, но и использовать систему как полноценный канал коммуникации с брокерской сетью.

CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г.
CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г. ит в госсекторе

«Мы хотели навести порядок в коммуникациях. Теперь система работает вместо менеджеров: она удерживает внимание агентов, двигает сделки и экономит ресурсы. Это только начало, в следующем квартале подключим больше функций», — сказал Денис Кудрявцев, руководитель управления Digital «Страна Девелопмент».

«Опыт «Страны Девелопмент» показывает: когда у компании тысячи партнёров, коммуникации — это уже не уведомления, а инфраструктура продаж. Сейчас мы продолжаем совместную работу над функциональностью бота в мессенджере и расширением платформы под новые сценарии взаимодействия»,— отметил Фёдор Биличенко, партнер в бизнес-юните KTS PropTech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще