«Страна Девелопмент» и KTS внедрили систему коммуникаций в ЛК брокера для ускорения работы тысяч агентов

ГК «Страна Девелопмент» и ИТ-компания KTS выстроили единый контур триггерных уведомлений в личном кабинете брокера и связали их с ботом в мессенджере. Это позволило снизить расходы на коммуникации, ускорить реакцию по сделкам и сократить нагрузку отделов и расходы на SMS-оповещения. Об это CNews сообщил представитель KTS.

Команда KTS выстроила единую систему уведомлений в личном кабинете и одном из привычных для агентов мессенджерах. Триггеры автоматически реагируют на этапы сделки: сообщают о встречах, напоминают о необходимости связаться с клиентом, подсказывают, когда загрузить документы, уведомляют об оплате и изменениях по ипотеке.

Отдельным элементом решения стала административная панель, которая позволяет точечно управлять коммуникациями: выбирать сегменты, создавать сообщения и запускать массовые кампании, а также держать всю историю отправок под рукой. Это позволило не только автоматизировать сервисные уведомления, но и использовать систему как полноценный канал коммуникации с брокерской сетью.

«Мы хотели навести порядок в коммуникациях. Теперь система работает вместо менеджеров: она удерживает внимание агентов, двигает сделки и экономит ресурсы. Это только начало, в следующем квартале подключим больше функций», — сказал Денис Кудрявцев, руководитель управления Digital «Страна Девелопмент».

«Опыт «Страны Девелопмент» показывает: когда у компании тысячи партнёров, коммуникации — это уже не уведомления, а инфраструктура продаж. Сейчас мы продолжаем совместную работу над функциональностью бота в мессенджере и расширением платформы под новые сценарии взаимодействия»,— отметил Фёдор Биличенко, партнер в бизнес-юните KTS PropTech.