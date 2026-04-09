Интеграция taskITnow с поддержкой ИИ: ICL Soft и «Грависофт» объявили о партнерстве

ICL Soft, разработчик цифровых решений, и «Грависофт», разработчик корпоративного программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. Его цель — совместное продвижение, распространение и внедрение системы управления проектами и задачами taskITnow в сегменте крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Грависофт».

В рамках сотрудничества ICL Soft выступит в роли стратегического партнера и эксперта. Компания предоставит свои ресурсы и экспертизу, чтобы поддержать внедрение taskITnow и адаптацию решения под задачи крупных предприятий. ICL Soft специализируется на комплексной автоматизации предприятий: создает системы на основе искусственного интеллекта и Data Science, включая ИИ-ассистентов, платформы аналитики и BI-решения для управления на основе данных, а также внедряет BPM-, CRM- и ITSM-системы для управления процессами.

Экспертиза ICL Soft в аналитике и технологиях искусственного интеллекта будет применяться при внедрении taskITnow и его интеграции в ИТ-среду заказчиков. Это позволит учитывать особенности процессов, повышать управляемость проектов и обеспечивать более точную настройку системы под требования бизнеса.

Партнерское соглашение предусматривает совместное продвижение, распространение и внедрение taskITnow. Компании будут предоставлять клиентам полный цикл услуг — от подбора и поставки решения до внедрения и дальнейшего сопровождения. Отдельное направление — проекты перехода с зарубежных и отечественных систем управления проектами и задачами на taskITnow.

taskITnow — флагманский продукт ООО «Грависофт». Это система управления проектами, задачами и знаниями. Ориентирована на использование в корпоративной среде и поддерживает on-premise-развертывание. Платформа построена на проработанных пользовательских сценариях. Это сокращает количество действий, снижает число переключений между задачами и ускоряет работу сотрудников. Система обеспечивает контроль выполнения задач и сроков с помощью наглядной отчетности и аналитики.

Клиенты ICL Soft — компании в фармацевтике, промышленности, финансах, логистике, FMCG, HoReCa и государственном секторе. В рамках партнерства с «Грависофт» ICL Soft поможет адаптировать taskITnow под потребности крупных заказчиков из этих отраслей, обеспечив гибкую настройку продукта и его интеграцию с существующими корпоративными системами.

«Мы видим большой потенциал в решении taskITnow и рады поддержать "Грависофт“ в его продвижении. ICL Soft всегда стремится предоставлять своим клиентам гибкие, масштабируемые продукты, которые можно адаптировать под самые сложные задачи. Интеграция с технологиями Big Data и ИИ сделает taskITnow еще более мощным инструментом для бизнеса, особенно для компаний, которые стоят на пути цифровой трансформации», — сказал Виктор Мясников, директор по продуктовой и заказной разработке ICL Soft.

«Бизнес стремится к тому, чтобы переход на новую систему проходил бесшовно: без сбоев, с четкой интеграцией и надежной поддержкой. Партнерство с ICL Soft позволяет реализовать такой сценарий на базе taskITnow — от выбора решения до долгосрочного сопровождения», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор ООО «Грависофт».