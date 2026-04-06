Представлена цифровая платформа «Сердце компании»

Компания «айФлекс», разработчик ИТ-решений, представила «Сердце компании» — платформу для организации корпоративного волонтерства и развития HR-бренда. Новый продукт объединяет все необходимые инструменты для системного управления КСО: карта «добрых дел», карточки событий, новости, отчетность, геймификация. Разработка помогает реализовывать государственные инициативы по развитию добровольчества в России, обозначенные Правительством в 2025 г.

Постановление №2230 «О стандарте общественного капитала бизнеса» и Концепция развития добровольчества до 2030 г. закрепляют социальную ответственность бизнеса как государственный приоритет. Сегодня компаниям необходимо развивать инфраструктуру корпоративного волонтерства, внедрять инструменты вовлечения, обеспечивать измеримость и прозрачность социального вклада. «Сердце компании» закрывает эти задачи: помогает системно управлять КСО-программами, автоматизирует отчетность, а за счет геймификации и других функций — позволяет активно вовлекать сотрудников.

В основе «Сердца компании» — безвозмездный (pro bono) проект «айФлекс» с социальной службой помощи «Милосердие». Его цель — автоматизировать процессы и обеспечить более быстрое получение помощи подопечными НКО. В результате с 14 до 7 дней сократилось среднее время отклика на просьбу, а некоторые стали выполняться за несколько часов. Сегодня в системе зарегистрировано свыше 3,5 тыс. добровольцев, вовлеченных в социальную работу.

«На проекте с "Милосердием" мы увидели, как системный подход меняет масштаб помощи: те же люди, та же добрая воля, но с цифровой координацией время отклика на просьбу сократилось вдвое, а число активных добровольцев продолжает расти каждый месяц. В 2025 г. мы перенесли эту логику в корпоративный мир, — сказал генеральный директор «айФлекс» Андрей Беляев. — Когда волонтерство в компании выстроено как система, а не существует в виде разовых акций, бизнес получает конкретный результат: снижается текучесть кадров, растут вовлеченность и производительность, укрепляется бренд работодателя. И появляется еще одна возможность — позаботиться о своих: ветераны труда, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО. Просто создал событие, пригласил коллег — и помог».

Платформа «Сердце компании» позволяет создавать цифровое пространство с учетом фирменного стиля — для формирования, трансляции и внедрения ценностей, важных для бизнеса.

Например, компания является попечителем детского дома и решает организовать для воспитанников День знаний. Нужно собрать канцелярию, книги, организовать мастер-класс. Тогда координатор создаёт событие: указывает дату, задачу, адрес, прикрепляет документы. Событие появляется на карте и в списке, сотрудники получают уведомление. Когда набрано нужное число участников — статус меняется, набор закрыт.

HR-менеджеры, специалисты по внутренним коммуникациям или КСО могут создавать события и проекты любого назначения: социальная помощь, экология, спорт, pro bono, забота о животных. Отдельная вкладка — для новостей и опросов. По каждому мероприятию формируется отчёт, волонтёрские часы фиксируются в профиле участника, самые активные получают значки.

«Вовлечение без давления, наглядный вклад каждого сотрудника, корпоративные события, которые попадают в интересы людей, — вот что формирует сильный бренд работодателя в любые времена, — сказала владелец продукта «Сердце компании» Наталья Наруцкая. — Платформа работает для мероприятий любого масштаба, в том числе онлайн, охватывает офисных и удалённых сотрудников любого возраста во всех регионах. "Сердце компании" — это и источник постоянных PR-поводов, и инструмент для партнёрств через совместные проекты. И мы тоже открыты к сотрудничеству: готовы связывать муниципальные администрации и местные предприятия, рассматриваем сотрудничество с НКО и будем рады масштабировать платформу в дружественных странах».

Платформа доступна на мобильных устройствах (Android, iOS, «Аврора») и ПК (Windows, macOS, Linux).