RocketData сократила время на мониторинг облачных затрат в 10 раз с помощью решения «Инферит FinOps»

Разработчик платформы для управления онлайн-присутствием бизнеса RocketData оптимизировал затраты на свою ИТ-инфраструктуру и ускорил мониторинг облачных расходов в 10 раз с помощью решения «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Это снизило нагрузку на техническую команду RocketData и повысило прозрачность процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

RocketData — облачная платформа для управления онлайн-присутствием и репутацией бизнеса, которая помогает компаниям работать с отзывами из одного окна и выводить бренды в начало локальной выдачи в геосервисах. Сравнительно недавно компания столкнулась с проблемой растущих расходов в облаке и нагрузкой на технических специалистов, в итоге решив автоматизировать внутренние ФинОпс-процессы (FinOps, от англ. Financial Operations, методология управления расходами на ИТ-инфраструктуру).

Например, до внедрения решения от «Инферит FinOps» технические специалисты RocketData выделяли ИТ-ресурсы на новые сервисы, опираясь на личный опыт, что приводило к избыточному резервированию мощностей. Мониторинг облачных расходов, включая анализ контейнеров в Kubernetes, велся вручную и занимал до одного рабочего дня или 20 рабочих часов трех технических специалистов.

Решением стала платформа для управления расходами на ИТ-инфраструктуру «Клаудмастер», которая позволила выявить скрытые расходы, автоматизировать сбор рекомендаций по оптимизации Kubernetes-кластеров и в целом повысить прозрачность затрат. Подключение и настройка продукта заняли всего 15 минут, после чего специалисты RocketData получили полную картину расходов на ИТ-инфраструктуру.

Ключевые результаты внедрения

Оптимизация Kubernetes. Система автоматически выявляет контейнеры с неоптимальными лимитами и предлагает план действий по их корректировке.

Устранение «забытых» ресурсов. Платформа обнаружила неиспользуемые диски, оставшиеся после удаления виртуальных машин, которые продолжали тарифицироваться облачным провайдером.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Экономия бюджета. Общие затраты на виртуальные машины сократились на 20% в месяц без потери производительности сервисов.

Рост продуктивности. Время на поиск аномалий в бронировании ресурсов сократилось в 10 раз и стало занимать 2 часа вместо 20.

«С помощью “Клаудмастер” мы смогли взглянуть на затраты и использование наших ИТ-ресурсов иначе. Инструмент не только выявил слабые точки, но и перевел процесс анализа в автоматический режим. Финансы стали прозрачнее на 100 процентов», — отметил Максим Качинский, инженер по эксплуатации RocketData.

«Мы рады, что помогли RocketData перейти к более зрелой модели ФинОпса. В ближайших планах компании — предоставить доступ к аналитике “Клаудмастер” финансовому департаменту. Это обеспечит максимальную прозрачность ИТ-затрат для бизнеса и позволит предотвращать аномальные скачки расходов в режиме реального времени», — сказал Дмитрий Важенин, директор по развитию «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

