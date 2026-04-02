RocketData сократила время на мониторинг облачных затрат в 10 раз с помощью решения «Инферит FinOps»

Разработчик платформы для управления онлайн-присутствием бизнеса RocketData оптимизировал затраты на свою ИТ-инфраструктуру и ускорил мониторинг облачных расходов в 10 раз с помощью решения «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Это снизило нагрузку на техническую команду RocketData и повысило прозрачность процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

RocketData — облачная платформа для управления онлайн-присутствием и репутацией бизнеса, которая помогает компаниям работать с отзывами из одного окна и выводить бренды в начало локальной выдачи в геосервисах. Сравнительно недавно компания столкнулась с проблемой растущих расходов в облаке и нагрузкой на технических специалистов, в итоге решив автоматизировать внутренние ФинОпс-процессы (FinOps, от англ. Financial Operations, методология управления расходами на ИТ-инфраструктуру).

Например, до внедрения решения от «Инферит FinOps» технические специалисты RocketData выделяли ИТ-ресурсы на новые сервисы, опираясь на личный опыт, что приводило к избыточному резервированию мощностей. Мониторинг облачных расходов, включая анализ контейнеров в Kubernetes, велся вручную и занимал до одного рабочего дня или 20 рабочих часов трех технических специалистов.

Решением стала платформа для управления расходами на ИТ-инфраструктуру «Клаудмастер», которая позволила выявить скрытые расходы, автоматизировать сбор рекомендаций по оптимизации Kubernetes-кластеров и в целом повысить прозрачность затрат. Подключение и настройка продукта заняли всего 15 минут, после чего специалисты RocketData получили полную картину расходов на ИТ-инфраструктуру.

Ключевые результаты внедрения

Оптимизация Kubernetes. Система автоматически выявляет контейнеры с неоптимальными лимитами и предлагает план действий по их корректировке.

Устранение «забытых» ресурсов. Платформа обнаружила неиспользуемые диски, оставшиеся после удаления виртуальных машин, которые продолжали тарифицироваться облачным провайдером.

Экономия бюджета. Общие затраты на виртуальные машины сократились на 20% в месяц без потери производительности сервисов.

Рост продуктивности. Время на поиск аномалий в бронировании ресурсов сократилось в 10 раз и стало занимать 2 часа вместо 20.

«С помощью “Клаудмастер” мы смогли взглянуть на затраты и использование наших ИТ-ресурсов иначе. Инструмент не только выявил слабые точки, но и перевел процесс анализа в автоматический режим. Финансы стали прозрачнее на 100 процентов», — отметил Максим Качинский, инженер по эксплуатации RocketData.

«Мы рады, что помогли RocketData перейти к более зрелой модели ФинОпса. В ближайших планах компании — предоставить доступ к аналитике “Клаудмастер” финансовому департаменту. Это обеспечит максимальную прозрачность ИТ-затрат для бизнеса и позволит предотвращать аномальные скачки расходов в режиме реального времени», — сказал Дмитрий Важенин, директор по развитию «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).