CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

Компания «Базальт СПО» подала заявку для регистрации в Реестре российского ПО программный комплекс «Свободный офис». В состав продукта входят офисный пакет, веб-браузер, почтовый клиент и программа электронной подписи.

Зачем нужен еще один офисный пакет

Компоненты программного комплекса «Свободный офис» уже находятся в других реестровых продуктах «Базальт СПО». Решение создать отдельный продукт в компании приняли по просьбам заказчиков. Об этом рассказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «У нас есть клиенты, которые уже используют LibreOffice в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и получать поддержку продукта. Однако из-за того, что этого продукта нет в Реестре, они не могут отчитаться, что уже отказались от использования зарубежного офисного софта», — сообщил Смирнов.

Для соответствия требованиям законодательства по переводу инфраструктуры на российские ИТ-решения компаниям необходимо закупать офисный пакет отдельно от системного ПО, поскольку эти прикладные программы имеют собственный класс в Реестре российского ПО. При этом в состав отечественных операционных систем обычно уже входит офисный софт, зачастую не уступающий платным программам.

«Более 25 лет «Базальт СПО» участвует в международных проектах по развитию свободного софта, тысячи строк нашего кода внесены в ядро Linux и другие свободные проекты, в том числе в LibreOffice. Более того, мы и раньше выпускали «Свободный офис» в рамках сотрудничества с «1С:Дистрибьюция». С 2002 года было выпущено 9 версий этого продукта. Мы рады, что в итоге многолетнего труда нам удалось получить офисный пакет, адаптированный для реалий отечественного рынка и позволяющий пользоваться им безопасно с учетом всех требований российского законодательства», — подытожил Смирнов.

Что входит в состав продукта

«Свободный офис» — программный комплекс для решения базовых задач офисного сотрудника.

В состав продукта входит полноценный офисный пакет для создания и редактирования текстов, электронных таблиц, презентаций, формул и векторной графики. Он поддерживает распространённые форматы (DOCX, XLSX, PPTX, ODF и др.), обеспечивает проверку русской орфографии и полную русскоязычную локализацию интерфейса.

Браузер поддерживает алгоритмы ГОСТ, а также включает корневой сертификат Минцифры России, на основании которого браузер проверяет подлинность сертификатов сайтов, позволяя получить доступ к российским ресурсам.

Почтовый клиент для обмена сообщениями в процессе работы, в том числе с возможностью прикрепить документ.

С помощью собственной разработки компании — приложения «Сургуч» — можно подписывать документы электронной подписью в режиме просмотра документа.

Продукт адаптирован под все значимые процессоры, в том числе под российские «Эльбрус».

«Мы взяли лучшие мировые практики и опыт глобального сообщества, дополнили их собственными разработками, перевели компоненты на русский язык и добавили русскоязычные словари, адаптировали под все значимые архитектуры и обеспечили полное соответствие требованиям российского законодательства. Появление продукта «Свободный офис» — это закономерный итог нашего труда, гарантия качества для заказчика и ответственный шаг со стороны разработчика, который берёт на себя обязательства по поддержке своего продукта в России», — отметил генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

