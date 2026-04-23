Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

Сбербанк может объединить свои ИТ-продукты и ИТ-услуги, в том числе нефинансовые, в новом бренде, из его названия может исчезнуть слово «банк». Под новым брендом банк планирует предоставлять клиентам коробочные ИТ-решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с технологиями искусственного интеллекта и электронным документооборотом

Проработка вопроса по созданию бренда

Сбербанк объединит нефинансовые ИТ-продукты под новым брендом, пишут «Ведомости». Компания уже давно уже переросла само понятие «банк».

«Нужно понимать, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону (согласно требованиям закона о банках и банковской деятельности)», — говорил еще в 2018 г. глава Сбербанка Герман Греф. — Однако название Сбербанк для экосистемы уже, наверное, не совсем точная история».

В апреле 2026 г. Сбербанк создает группу компаний под брендом банка «Сбер2В». В группу войдут дочерние юридические лица компании – «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» (ЦРР) и прочие. В совокупности в новую группу компаний вошло более 10 юридических лиц банка, занимающихся нефинансовыми онлайн-сервисами.

Под новым брендом банк планирует предоставлять клиентам коробочные ИТ-решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом (ИИ) и электронным документооборотом (ЭДО), об этом 23 апреля 2026 г. «Ведомостям» рассказал представитель банка.

Объединенная группа компаний намерена удовлетворять цифровые запросы предприятий всевозможных размеров, о чем отметил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, клиенты банка, как представители бизнеса, так и региональные структуры, обретут в лице этой организации надежного и современного партнера, предлагающего передовые технологические решения. Представитель Сбербанка также отметил, что данная интеграция будет способствовать совершенствованию внутренних операционных процессов за счет исключения дублирующих систем и функционала.

Анатолий Попов также уточнил, что дополнительных инвестиций при реструктуризации не потребовалось. Капитал юридических лиц для компании был объединен, он составил 6,3 млрд руб. Генеральным директором «Сбер2В» назначен Леонид Лишневецкий, который отвечает за построение экосистемы для бизнеса Сбербанка.

Структурные объединение

В 2018 г. Сбербанком было зарегистрировано юридическое лицо ООО «ТОТ», которое работало под брендом «Сбераналитика». Уже в марте 2026 г. юридическое лицо было переименовано в «Сбер2В».

Юридические лица ООО «Сбер бизнес софт», ООО «Сбер бизнес решения», ООО «Фьюэл-ап» (онлайн-сервис оплаты топлива), АО «Деловая среда» (ИТ-платформа для обучения и бизнеса), ООО «ЦРР», ООО «Сбер такс фри» (ликвидируется) вошли в капитал компании в 10 апреля 2026 г. Выручка «Сбер2В» за 2025 г. составила 3 млрд руб., чистая же прибыль — 552 млн руб., следует из данных в системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

«Сбераналитика» — центр компетенций по работе с большими данными (Big Data), inSales — ИТ-платформа для управления онлайн-торговлей, «Сбер бизнес софт» разрабатывает ИТ-решения для автоматизации маркетинга, аналитики и продаж, «Сберкорус» развивает ЭДО, а Doma.ai отвечает за управление жилым фондом и недвижимостью, подвел итоги генеральный директор ИТ-компании «Сократ» Альмир Янборисов. «Цифровые решения регионов» занимаются цифровизацией государственного сектора и региональной инфраструктуры, включая внедрение ИИ-агентов и цифровых двойников в агропромышленный комплекс (АПК) и другие отрасли, объясняет он.

Главные причины

Такая форма организации, как создание единого ИТ-кластера или супервендора, нужна для того, чтобы предложить клиентам различные решения от компаний своей экосистемы в единой логике продаж, говорит директор практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Алексей Богомолов. Логика заключается в том, что и продающие, и разрабатывающие команды хорошо знают продукты друг друга, а интеграции между решениями так или иначе уже преднастроены, рассуждает он. В такую же бизнес-модель укладывается и холдинг Т1, ИТ-кластер «Ростелекома», экосистема «Интерроса», включающая сам «Рексофт», «Яндекс», Т-банк и другие, добавляет эксперт.

Малые и средние компании, вышедшие из инвестиционной фазы, внутри одной группы имеют тренд к объединению, напоминает инвестиционный стратег Управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Так уже делает в 2026 г. «Яндекс» — они объединили юниты, продукты и технологии для своих корпоративных пользователей в рамках Yandex b2b Tech и это нормальный процесс для бизнеса, подчеркивает он.

Сам по себе подобный процесс ничего не стоит и инвестиций не требует либо очень маленьких, добавил сооснователь клуба ShareAI Александр Горный. Другой вопрос, что дальнейшие вливания в группу могут увеличиться для развития доли на рынке, говорит он.

После объединения клиенты будут приобретать продукт не у Сбербанка непосредственно, а у другой компании, для которой эти продукты главные, это, как правило, хорошо сказывается на позиционировании, говорит директор «Акселератора Фонд развития интернет-инициатив» Дмитрий Калаев. С одной стороны, «Сбер2В» объединит клиентские базы, продажи, маркетинговые активности и каналы и новая компания сможет пользоваться всеми ресурсами, говорит он. Объединение компаний в один бренд соответствует логике дальнейшего вывода актива на первичное публичное предложение (IPO), полагает Калаев. Подобное сейчас происходит у компании Fabrica.ONE, которая входит в группу «Софтлайн» и в ближайшее время выходит на биржу, приводит пример он.