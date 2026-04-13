CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Аудитория ИТ-издания CNews продолжает увеличиваться: в марте 2026 г. поставлен новый рекорд посещаемости. За месяц портал посетили 6,4 млн человек. CNews сохраняет статус самого популярного русскоязычного издания о цифровизации в стране и мире.

Посещаемость CNews растет

По итогам марта 2026 г. CNews поставил новый рекорд посещаемости. За месяц портал посетили 6,4 млн читателей, по данным «Яндекс.Метрики». Предыдущий рекорд редакция зафиксировала в конце октября 2025 г. когда месячная аудитория портала достигла 5,95 млн человек.

Напомним, три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания — мужчины, 20% — женщины.

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews проживают в России, по 3% — в Республике Беларусь, Казахстане и Германии. Более детально об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.

Данные «Яндекс.Метрики»

«Очень немногие издания могут похвастаться ростом числа читателей сегодня — в условиях растущего давления со стороны сервисов искусственного интеллекта, которые бесплатно используют материалы, создаваемые СМИ, и далее в неконкурентном режиме (вспоминается дело «колдунщиков») предлагают пользователям сгенерированный контент. Тревожно, что сегодня обсуждается законодательное закрепление использования авторских материалов без разрешения правообладателей, — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Несмотря на эти сложности круг читателей CNews растет. Очевидно, что аудитория ценит наш объективный взгляд как на успехи, так и на проблемы цифровизации в России».

В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).

В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик и другие.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации
Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой
Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM
«CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис»
Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: 1С более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии
Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»
Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная
Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»
Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными
В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду.
Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки
Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager.
Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных
Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье»
Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации
Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve
Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам
Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М»
Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место
Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services
Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software
Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов
Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов
Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech
Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант
Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который пройдет 18 июня 2026 г., основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: митапы, «ИТ-грабли», «Визионерский хаб».

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.

