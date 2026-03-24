«Платформа Боцман» выпустила новую версию решения для управления контейнеризированными средами

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию решения для управления контейнеризированными средами. «Боцман 1.4» предлагает расширенную функциональность и повышенную производительность по сравнению с предыдущей версией 1.2, отвечая на актуальные запросы бизнеса к масштабированию, безопасности и автоматизации.

В новой версии значительно усилены механизмы управления кластерами. Внедрена система самодиагностики, способная выявлять проблемы и выполнять полуавтоматическое восстановление работоспособности. Реализована поддержка мультикластерного управления, что позволяет централизованно контролировать распределённые инфраструктуры. Добавлена функция автоматического масштабирования, обеспечивающая адаптацию ресурсов под текущие нагрузки. Кроме того, платформа теперь поддерживает развертывание в различных облачных средах и на разных гипервизорах, предоставляя заказчикам свободу выбора инфраструктуры.

Безопасность и наблюдаемость стали одними из ключевых направлений развития. В версии 1.4 появилась система обнаружения некорректных конфигураций с точки зрения информационной безопасности, что позволяет предотвращать потенциальные угрозы на ранних этапах. Усилен мониторинг состояния кластеров, внедрено централизованное логирование для сбора и анализа событий, а также добавлено управление сетевыми политиками, обеспечивающее тонкую настройку межсетевого взаимодействия.

Для бизнес-пользователей новая версия предлагает инструменты, ускоряющие разработку и повышающие прозрачность процессов. Автоматизация развертывания и обновлений реализована через GitOps-инструмент Fleet. Платформа интегрирована с различными системами хранения данных, включая LocalPath, Cinder, vSAN и Yandex Storage, предоставляя гибкие возможности для работы с данными. Аутентификация может выполняться через LDAP и SSO, а гранулярный контроль доступа обеспечивает защиту корпоративных данных от несанкционированного использования.

Управление множеством кластеров теперь доступно через единый веб-интерфейс, что существенно упрощает администрирование. Графический интерфейс стал более интуитивным, появился визуальный редактор сетевых политик, позволяющий настраивать правила без глубокого погружения в код. Встроенный терминал для работы с подами ускоряет выполнение задач, а централизованный маркетплейс приложений упрощает развёртывание готовых сервисов.

«Выход версии 1.4 — это закономерный этап развития «Боцмана» как платформы, которая закрывает самые сложные задачи управления контейнерными средами. Мы сделали акцент на автоматизации процессов: от самодиагностики и восстановления кластеров до GitOps-подхода в развертывании. Это позволяет заказчикам сосредоточиться на разработке приложений, а не на поддержке инфраструктуры», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

