Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Некоторые комплекты ОЗУ DDR5 упали в цене на $120 или примерно на 10 тыс. руб. Это связано с OpenAI и ее многочисленными неудачами. Закрытие нейросети для генерации видео Sora тоже сыграло свою роль, но до первоначальных цен на эту память еще очень далеко – некоторые планки за полгода подорожали на 700%.

Цены вниз

Оперативная память, которая с каждым днем дорожала и делала это все быстрее, внезапно упала в цене. И сделала это не морально устаревшая DDR4 и даже не совсем древняя DDR3, а самая современная DDR5.

Как пишет издание The Telegraph, некоторые планки памяти DDR5 подешевели на $100-$120 или приблизительно на 8100-9800 руб. по курсу ЦБ на 30 марта 2026 г. В качестве примера издание приводит комплект из двух планок в сумме на 32 ГБ, который неделей ранее стоил на Amazon около $490 (39,8 тыс. руб.), а теперь продается за $370 или 30 тыс. руб.

Аналогичное падение фиксирует и профильный портал WCCFTech.

Valentine Tanasovich / Pexels Говорить о скором возвращении к адекватным ценам на ОЗУ пока очень рано. Но первый звоночек прозвенел

Причина роста цен на ОЗУ и целый ряд других компонентов состоит из всего двух слов – искусственный интеллект. Эта индустрия растет настолько быстро, что поглощает все свободные и несвободные запасы ОЗУ, SSD, процессоров и видеокарт. А производители и рады стараться – Samsung и SK Hynix, например, почти все свои чипы памяти передают ИИ-отрасли, оставляя потребительскому сегменту лишь надежду то, что это когда-нибудь закончится.

Пузырь лопается

Иронично, что именно один из главных игроков мирового рынка ИИ, который стоит за удорожанием «железа», в итоге стал единственной причиной падения цен на память DDR5. Речь о компании OpenAI, которая известна своими нейросетевыми моделями, особенно ChatGPT. Бум вокруг OpenAI и ее разработок способствовал резкому росту цен на оперативную память, однако теперь компания снижает темпы своих инвестиций в центры обработки данных и в целом в развитие ИИ.

The Telegraph уточняет: планы OpenAI по сокращению расходов на ряд крупных проектов вызвали опасения среди производителей полупроводников, что ей больше не понадобится столько чипов.

OpenAI нажала на тормоз очень резко. Будучи локомотивом отрасли, она породила множество сервисов, включая знаменитую Sora – нейросеть для генерации видеороликов. В первую очередь именно из-за нее YouTube переполнен нейрослопом – мусорным сгенерированным видео, которое при этом выглядит как настоящее благодаря высоким темпам развития нейросети.

Sora появилась в открытом доступе в конце 2024 г. и мгновенно стала популярной, однако в конце марта 2026 г. OpenAI без предупреждения и предварительных анонсов закрыла ее. Чтобы пользователи могли отличить сгенерированное в Sora видео от настоящего, нейросеть добавляла на каждый созданный с ее помощью ролик фирменный логотип. Однако авторы роликов быстро научились выкачивать ролики без этого вотермарка.

Плюс к этому в марте 2026 г. OpenAI расторгла многомиллиардную сделку с Oracle по расширению центра обработки данных Stargate в Техасе (США). Сделка на $1 млрд с Disney, которая строилась вокруг технологий генерации видео, тоже была отменена.

От триллионов к миллиардам

OpenAI в целом резко сокращает инвестиции в центры обработки данных по всему миру. Если раньше гендиректор компании Сэм Альтман (Sam Altman) говорил о намерении вложить в ЦОДы, необходимые для работы сервисов OpenAI никак не меньше $1,4 тлрн, то теперь амбиции компании сократились в более чем 10 раз. Новый план компании – потратить на дата-центры в пределах $115 млрд к 2029 г.

Результат действий OpenAI и других ИИ-компаний

The Telegraph пишет, что OpenAI сейчас оперативно сокращает инвестиции под давлением инвесторов и на фоне усиления позиций конкурентов. В их числе издание приводит компанию Anthropic, владелец нейросети Claude.

Радоваться пока рано

Внезапное сокращение планов OpenAI на будущее породило надежды на то, что цены на оперативную память снизятся с рекордно высоких уровней до более приемлемых. Но в глобальном масштабе говорить об этом пока рано.

Так, Россию общемировой тренд на удорожание оперативной памяти стороной не обошел, а вот дешеветь она пока что совсем не собирается. Некоторые наборы и отдельные планки памяти за считанные месяцы подорожали в несколько раз, и нет никакой гарантии, что цены в обозримой перспективе откатятся назад.

Для примера, CNews нашел в каталоге DNS память DDR5 Kingston FURY Beast Black [KF556C36BBEK2-32] – это набор из двух планок в сумме на 32 ГБ. За пять месяцев он подорожал почти в четыре раза. 20 октября 2025 г. этот комплект стоил 12 тыс. руб., к 30 марта DNS стал просить за него 42 тыс. руб.

Многим россиянам придется покупать ОЗУ в кредит

И это далеко не предел. За тот же срок в том же магазине ОЗУ Kingston FURY Beast [KF552C40BWK4-128] 128 ГБ (четыре планки по 32 ГБ в наборе) вырос в цене с 39,3 тыс. руб. до 198 тыс. руб. – более чем в пять раз.

Теперь купить оперативную память, некогда один из самых доступных компонентов системного блока сможет не каждый. Ритейлеры охотно предлагают оформить на нее кредит.