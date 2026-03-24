«Первый Бит» завершила проект автоматизации для компании «Видеоглаз Центр»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении масштабного проекта автоматизации для «Видеоглаз Центр» – компания предоставляет готовые решения по системам безопасности для оптовых и розничных покупателей, которые включают в себя подбор технических средств безопасности и при необходимости установку и обслуживание этой системы.

Проблемой компании «Видеоглаз Центр» было отсутствие весогабаритных характеристик (ВГХ) у десятков тысяч позиций номенклатуры в «1С:Управление торговлей». Без этих данных система не могла автоматически рассчитывать стоимость доставки и количество мест, а менеджеры и логисты тратили до 30% рабочего времени на ручной поиск ВГХ.

Вес и габариты являются обязательными параметрами для расчёта стоимости доставки у ключевых транспортных партнёров компании. Без этих данных система не могла автоматически определить тариф и количество мест для отправки. Не редко происходили ошибки в расчетах. Ручной ввод повышал риск неточностей в объёме груза, что приводило к переплатам за доставку.

Ручная актуализация характеристик для десятков тысяч позиций требовала найма дополнительного персонала. Руководство оказалась перед дилеммой: с одной стороны — необходимость мгновенного расчёта доставки для качественного клиентского сервиса, с другой — невозможность поддерживать актуальные весогабаритные данные по всей номенклатуре вручную. Требовалось решение, способное «достраивать» недостающие параметры в момент оформления заказа без участия человека.

Компания обратилась к специалистам «Первого Бита» (офис Краснодар).

«Выбор партнёра был обусловлен опытом «Первого Бита», широкой экспертизой по «1С», наличием высококвалифицированных специалистов. Дополнительным фактором стала репутация интегратора как компании, реализующей нетиповые интеграционные проекты на платформе «1С» и готовой предложить инновационное решение с использованием искусственного интеллекта», – отметил Денис Варламов ИТ-директор «Видеогаз Центр».

Задачей стало создание ИИ агента на базе модели YandexGPT Pro 5 – решение в режиме реального времени анализирует наименование товара, находит ВГХ в открытых источниках и рассчитывает оптимальное количество мест для упаковки, обеспечивая мгновенный расчет доставки прямо при оформлении заказа в «1С».

Интегратор разбил работу над проектом на три этапа: вначале специалисты провели анализ и проектирование, далее разработку и интеграцию процессов, на заключительном этапе – внедрение в «1С» и запуск в эксплуатацию.

«Сначала мы провели серию встреч с ИТ директором компании. В ходе этих обсуждений мы организовали небольшой мозговой штурм и выработали максимально простое и экономичное решение для устранения ключевой боли клиента. В процессе интеграции в мою зону ответственности вошла разработка ИИ-сервиса, обеспечивающего взаимодействие между «1С» и YandexGPT, а также его установка на сервер заказчика. Основной процесс работы сервиса достаточно прозрачен: он принимает запросы из «1С», обрабатывает их и формирует корректный запрос к ИИ модели в удобном формате с подготовленным промптом. При этом клиент может самостоятельно настраивать как сам промпт, так и целевую модель LLM. Сервис работает в асинхронном режиме, что позволяет одновременно обрабатывать несколько запросов к языковой модели и обеспечивать устойчивую работу в нагрузке», – отметил Валерий Комаров, программист компании «Первый Бит».

Далее программисты «Первого Бита» настроили модель YandexGPT Pro 5 в Yandex Cloud, что позволило обрабатывать запросы от множества пользователей одновременно без задержек. Сервис получил четыре ключевые функции: анализ наименования товара и поиск ВГХ в интернете, расчёт оптимального количества коробок с учётом габаритов и веса, возврат результата в «1С» с указанием уровня уверенности и возможность редактировать промпт напрямую из интерфейса «1С» для тонкой настройки модели под специфику ассортимента.

На этапе внедрения решение было интегрировано в конфигурацию «1С:Управление торговлей». При оформлении заказа система автоматически обращается к ИИ агенту, получает ВГХ и рассчитанное количество мест, а затем использует эти данные для моментального расчёта стоимости доставки по тарифам транспортных компаний. При низком уровне уверенности нейросети заказ автоматически помечается для проверки ответственным сотрудником.

В результате внедрения нового решения в компании существенно сократилось время расчёта доставки и оформления заказа: клиент получает стоимость и сроки сразу при оформлении. Нагрузка на службу логистики уменьшилась, освободив до 30% рабочего времени специалистов за счёт отказа от ручного поиска ВГХ, снизилось количество ошибок и переплат за доставку благодаря стандартизированному автоматическому расчёту.

Компания получила масштабируемое решение: при расширении ассортимента нет необходимости вручную заполнять ВГХ для каждой новой позиции.

«Видеоглаз Центр» планирует дальше развивать использование искусственного интеллекта в операционных процессах и совместно с «Первым Битом» рассматривает новые сценарии автоматизации на базе YandexGPT Pro 5 и платформы «1С».