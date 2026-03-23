Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt

Компания Baum-Inform, российский производитель систем хранения данных, и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и сертифицированной ФСТЭК версии платформы виртуализации zVirt. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен по результатам проведенных испытаний.

В ходе тестирования специалисты компаний провели проверку работы сертифицированной ФСТЭК версии виртуализации zVirt в инфраструктуре с использованием систем хранения данных Baum-Inform. Испытания проводились в соответствии с программой и методикой ПМИ, учитывающей практические нюансы работы СХД в виртуализированных средах.

Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранения и обработки больших объёмов данных и применяются в корпоративных ИТ-инфраструктурах различного масштаба. Решения обеспечивают высокую производительность, гибкость и отказоустойчивость хранения.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает крупнейшей инсталляционной базой в стране — более чем 13,6 тыс. хостов — и базой из более чем 430 заказчиков. Компаниям доступна редакция zVirt, сертифицированная по требованиям ФСТЭК. Наличие сертификации позволяет использовать решение в информационных системах с повышенными требованиями к защите информации, включая государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

«Совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt позволяет использовать отечественные технологии хранения данных и виртуализации при построении защищенных ИТ-инфраструктур, соответствующих требованиям информационной безопасности», — отметил представитель «Баум-Информ».

«СХД — один из самых критичных элементов комплексной ИТ-инфраструктуры, простои и потери данных для которого недопустимы. А виртуализация — центральный элемент ИТ-ландшафта. Гарантированная совместимость этих двух составляющих инфраструктуры крайне важна для заказчиков. После работы, проделанной нашими специалистами, мы с уверенностью можем подтвердить стабильную работу СХД Baum-Inform с вирутализацией zVirt», — отметил Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Эксперты Baum-Inform и Orion soft отмечают, что подтверждение совместимости решений расширяет возможности использования отечественных технологий в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите информации и соответствию требованиям регуляторов.