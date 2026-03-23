Merlion и Primo RPA объявили о начале стратегического партнерства

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, и отечественный разработчик программной платформы Primo RPA объявили о заключении дистрибьюторского соглашения.

Primo RPA представляет собой многофункциональную платформу для роботизации любой сложности — от внедрения персональных роботов-ассистентов до комплексной автоматизации ключевых процессов организаций корпоративного уровня. Решение позволяет масштабировать инфраструктуру до нескольких тысяч роботов, используя алгоритмы для обработки документов и специализированные инструменты оценки эффективности.

Primo RPA включена в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на Windows и Linux, а также обладает сертификатами совместимости с ведущими российскими операционными системами. Платформа легко настраивается под существующую ИТ-инфраструктуру и технологически совместима с системами ERP, CRM, BI и решениями в области распознавания текста (OCR), а также включает компонент AI Server для работы с более сложными сценариями и расширения возможностей автоматизации.

Архитектура Primo RPA рассчитана на высокие нагрузки и бесшовное расширение парка роботов. Сотрудничество с Primo RPA позволит Merlion расширить портфель востребованными решениями класса Intelligent Automation, которые помогают бизнесу избавляться от рутинных операций, ускорять процессы и снижать операционные издержки.

«Сотрудничество с Primo RPA стратегически важно для развития нашего портфеля импортонезависимых решений. Сегодня бизнес заинтересован не просто в автоматизации, а в эффективной оптимизации ресурсов. Платформа вендора отвечает самым высоким требованиям корпоративного сектора к масштабируемости и безопасности, что позволит нашим партнерам, системным интеграторам, реализовывать проекты любой сложности в области интеллектуальной роботизации», — сказал директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion Михаил Степанюк.

«Сотрудничество с Merlion усилит наши позиции на российском рынке. Мы объединим технологические возможности с ресурсами партнера, чтобы помочь отечественному бизнесу трансформировать рутину в эффективные цифровые процессы с помощью RPA», — сказал директор по стратегическому развитию Primo RPA Алексей Николаев.