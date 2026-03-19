CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Modus обновила платформу Modus BI до версии 3.12

Компания Modus, российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными, представила новый релиз платформы Modus BI 3.12. Плановое обновление повышает удобство работы с отчетами, расширяет возможности экспорта и кастомизации.

Одно из центральных изменений версии 3.12 — доработка шаблонов экспорта в формате XLSX. При настройке шаблона теперь можно включить отображение названия отчета и списка примененных фильтров с разбивкой по строкам. Имя файла формируется динамически: в нем отражаются название отчета, визуализации, а также дата и время выгрузки. Это избавляет пользователей от необходимости вручную переименовывать файлы и восстанавливать контекст при работе с большим количеством выгрузок.

Дополнительно добавлена возможность скачивать отчеты в форматах PDF, PNG, SVG и PPTX через API, что открывает новые сценарии автоматизации: теперь отчеты можно встраивать в корпоративные рассылки, системы уведомлений и внешние дашборды без ручного участия.

На панели инструментов отчета появилась кнопка копирования ссылки с учетом примененных фильтров. Теперь пользователь может передать коллеге точный срез данных — без необходимости объяснять, какие фильтры нужно выставить вручную. Это особенно ценно в командной работе, где критически важно смотреть на одни и те же данные в одном контексте.

Диапазонный фильтр по датам получил два важных улучшения. Во-первых, в календаре теперь можно последовательно выбрать год и месяц — раньше для этого приходилось вручную пролистывать календарь, что занимало лишнее время. Во-вторых, добавлена кнопка сброса значений, которая позволяет одним кликом очистить выбранный диапазон.

Для сводной таблицы введен режим автоматического выравнивания значений в зависимости от типа данных: числа выравниваются по правому краю, строки и даты — по левому. Вычисляемые поля адаптируются автоматически. Это снижает количество ручных настроек и делает таблицы более читаемыми без дополнительных усилий.

Расширены возможности персонализации главной страницы аналитического портала: теперь для каждого отчета можно задать индивидуальный цвет плашки, а в настройках темы интерфейса — установить единый цвет для всего портала. Панель закладок получила поддержку множественных значений фильтров в режиме «Отправки запроса».

«Каждый релиз Modus BI — это не просто список изменений, а ответ на реальные запросы наших пользователей. В версии 3.12 мы сосредоточились на деталях, которые ежедневно влияют на продуктивность: как быстро аналитик может поделиться нужным срезом данных, насколько удобно настраивать фильтры, что видит получатель выгруженного файла. Улучшений много, но главное — они работают вместе, формируя более цельный и предсказуемый пользовательский опыт», – отметил Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.

Релиз Modus BI 3.12 уже доступен и включает также более 20 исправлений, направленных на повышение безопасности, стабильности и общей надежности платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/