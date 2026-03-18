В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз

Исследователи Института ИИ Университета Иннополис разработали первый полностью отечественный программный комплекс для моделирования микрокинетики гетерогенных каталитических процессов с применением искусственного интеллекта. Решение позволяет обрабатывать свыше 1 млн структур катализаторов ежегодно, в 1—5 тыс. раз ускоряя вычисления и на 40% снижая затраты на исследования. Проект реализован при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

По словам исследователей, разработка новых катализаторов — одна из ключевых задач в химической промышленности, энергетике и производстве топлива. Традиционные методы поиска катализаторов основаны на экспериментальном скрининге, занимают 5—7 лет и требуют десятков миллионов долларов инвестиций.

Руслан Лукин, руководитель Лаборатории ИИ в новых материалах Университета Иннополис: «Гетерогенные катализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции, находясь в иной фазе, чем реагенты. Они используются в производстве аммиака с минимальным углеродным следом, переработке нефти и газа, синтезе полимеров, экологических технологиях, например, при утилизации углекислого газа. Для ускорения разработки катализаторов широко применяют ИИ, но большинство существующих решений либо фокусируются исключительно на предсказании энергетических характеристик, либо не интегрируют эти предсказания с промышленным микрокинетическим моделированием. Также они зависимы от зарубежного коммерческого программного обеспечения».

Разработанный в Университете Иннополис программный комплекс представляет интегрированную платформу на основе ансамбля моделей глубокого обучения, способную предсказывать энергии активации и адсорбции на поверхности катализаторов с точностью 0,048—0,073 эВ, что сопоставимо с результатами квантово-химических расчётов, но в 1—5 тыс. раз быстрее, и сокращает разработку новых катализаторов до 1—2 лет. Разработчики первыми в мире объединили предсказания ИИ с микрокинетическими моделями — это позволило рассчитывать скорости реакций и прогнозировать выход продуктов для таких процессов как сухой риформинг метана, гидрирование этилена и синтез аммиака.

Руслан Лукин, руководитель Лаборатории ИИ в новых материалах Университета Иннополис: «Мы обучали модели на масштабном датасете из 640 тыс. DFT-релаксаций и 133,9 млн атомных конфигураций систем “адсорбат—поверхность” и чистых поверхностей. Библиотека адсорбатов содержит 82 молекулы и фрагмента, включая атомарные и C1-C2 молекулы, кислород-, азот- и углеводородсодержащие соединения, значимые для водородной энергетики, переработки CO₂ и каталитического окисления».

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Комплекс разработан в двух вариантах: облачная версия для распределённых вычислений исследовательскими коллективами и локальная версия для предприятий с требованиями защиты данных. Изобретение запатентовали эксперты Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис: уже получены свидетельства на регистрацию программного комплекса в Роспатенте и Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности.

Как отмечают разработчики, их продукт ориентирован на рынки стран ЕАЭС, СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Уникальные свойства комплекса позволяют рассчитывать на 5%—7% глобального рынка программного обеспечения для химии и материаловедения, прогнозируемый объем которого к 2030 г. составит 4—5 млрд долларов США. В планах команды — расширить функционал комплекса для моделирования других классов катализаторов, в том числе электрокаталитических систем, фотокаталитических материалов, и моделирования реакторов, тестирования полученных материалов, а также развитие SaaS-версии платформы для коллаборативных проектов по ускоренному открытию новых материалов.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/