Ювелирная компания «Дэалексо» автоматизировала взаимодействия с ГИИС ДМДК на базе «1С»

Ювелирная компания «Дэалексо» автоматизировала обмен данными с государственной системой ГИИС ДМДК с помощью модуля «Аксиома: Интеграция с ГИИС ДМДК». Это позволило сократить объем ручных операций и повысить точность учета оборота ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

Компания «Дэалексо» выпускает ювелирные изделия под брендом «Passiora Jewelry». Для ведения деятельности в ювелирной отрасли компания взаимодействует с ГИИС ДМДКгосударственной системой контроля оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

До внедрения автоматизации сотрудники работали с системой через личный кабинет ГИИС ДМДК. Все данные переносились вручную в систему «», включая: сведения о постановке изделий на учет; характеристики ювелирных изделий; информацию о маркировке; данные по операциям движения изделий.

Такой формат работы приводил к ряду проблем: увеличению времени обработки данных; дублированию операций; риску ошибок из-за ручного ввода информации; дополнительной нагрузке на сотрудников.

Для оптимизации процессов был внедрен модуль «Аксиома: Интеграция с ГИИС ДМДК», обеспечивающий автоматизированный обмен данными между системой «» и ГИИС ДМДК. Решение реализовано на основе механизма расширений и поддерживает различные конфигурации «1С», включая: «1С:ERP»; «1С:Управление торговлей»; «1С:Комплексная автоматизация»; «1С:Бухгалтерия».

Благодаря этому модуль может применяться предприятиями ювелирной отрасли с различной ИТ-инфраструктурой.

В рамках проекта были внедрены следующие возможности: получение сведений о ювелирных изделиях из ГИИС ДМДК непосредственно в систему «1С»; автоматическое формирование документов «Поступление товаров и услуг» на основании спецификаций сервиса ГИИС ДМДК; автоматизированное создание в «1С:Бухгалтерия» объектов (номенклатуры, договоров, контрагентов) на основании данных, полученных из сервиса ГИИС ДМДК.

Для учета дополнительных требований клиента были внесены доработки в модуль и его конфигурацию: загрузка отчетов о продажах ювелирных изделий в формате Excel в «1С»; автоматическое сопоставление данных по номенклатурам из загружаемого файла с уже имеющимися данными в системе.

После внедрения решения сотрудники работают с данными ГИИС ДМДК напрямую в интерфейсе «1С», без ручного переноса информации. Автоматизация взаимодействия с государственной системой позволила существенно сократить количество ручных операций, снизить риск ошибок и повысить эффективность работы с данными по учету оборота ювелирных изделий.

