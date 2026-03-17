Вышло обновление ОС «Альт СП» 10.2.2: сертифицированные Java, Dotnet и Tomcat, улучшенное шифрование

Компания «Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, объявила о завершении сертификационных испытаний ОС «Альт СП 10.2.2» в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Релиз основан на репозитории c10f2 и предназначен для архитектур x86_64, aarch64, а также процессоров «Эльбрус» поколений 4, 5 и 6.

Проведены комплексные исследования в соответствии с Методикой выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении, утвержденной ФСТЭК России 25 декабря 2020 г.: программных интерпретаторов: php, perl, lua, python, nodejs, java-21-openjdk, dotnet 8, bash; веб-серверов nginx и apache2; сервер приложений tomcat.

Разработчики прикладного ПО могут использовать указанные компоненты, опираясь на результаты исследований «Базальт СПО».

Подтверждено соответствие требованиям приказа №64 ФСТЭК России сборки СУБД postgresql и postgresql-1C для x86_64, aarch64 и «Эльбрус». Информация добавлена в формуляры для каждого исполнения.

Разработчики учли пожелания заказчиков. Ввиду отсутствия у современных компьютерных систем приводов CD/DVD появилась возможность поставки «Альт СП» для архитектур x86_64, aarch64 не только на физических носителях, но и в электронном виде.

Новый формат поставки будет доступен в третьем квартале 2026 года.

Сборки для процессоров «Эльбрус» по-прежнему поставляются на физических носителях.

Улучшены управляемость кластера и упорядоченное удаление ресурсов благодаря обновлению средства управления контейнерами kubernetes до версии 1.33.

В обновленной системе резервного копирования bacula 15 улучшена безопасность и шифрование данных на уровне томов.

Веб-сервер nginx обновлен до версии 1.28. В нем улучшена производительность сети, работа с сертификатами, снижены нагрузки на процессор, а также исправлены известные уязвимости.

В интерпретаторе dotnet 8 и криптографической библиотеке openssl 3 повышена защита и устранены устаревшие алгоритмы шифрования данных.

Все базовые образы контейнеров, в том числе система управления контейнерами kubernetes 1.33, пересобраны и доступны на диске исполнения «Сервер». Для получения обновлений контейнеров обращайтесь в registry.altlinux.org.

Прекращена поддержка специализированного ядра для rk3588 на архитектуре aarch64. Теперь одноплатные компьютеры, построенные на Rockchip rk3588, работают на штатном ядре 6.12.59.

Проведена ревизия состава пакетов: удалено устаревшее и неиспользуемое ПО.

Пользователи версий 10.2, 10.2.1 могут обновить операционную систему по стандартной процедуре, описанной в руководстве администратора.

Для обновления с версии 10.0 (репозиторий c10f1) можно использовать утилиту os-upgrade.

С лицензионной политикой и условиями технической поддержки можно ознакомиться на странице продукта.

Подробная информация об изменениях размещена на странице обновлений.

Список пакетов, входящих в «Альт СП» 10.2.2, доступен на packages.altlinux.org.