«Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис»

Компания «Алми Партнер» представила новую версию отечественного офисного пакета «АльтерОфис 2026». Обновление фокусируется на развитии инструментов автоматизации, повышении удобства работы с файлами и совместимости с популярными форматами, а также устранении проблем стабильности и безопасности.

В пакете появилась встроенная полноценная среда разработки для создания, редактирования и отладки макросов на Python прямо в приложении. Макросы теперь можно сохранять на компьютере через диалог макросов или внутри ODF (ODT, ODS, ODP) — файлы в формате ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 для работы с текстом, таблицами, презентациями, что упрощает их перенос между документами и средами.

Улучшен дизайн и структура контекстного меню с новыми командами для быстрого доступа: изменение шрифта и начертания, настройка цвета текста, выравнивание абзацев, работа со списками, таблицы и изображения. Теперь ещё больше операций доступно без перехода в основное меню.

Обновлён интерфейс работы с файловой системой (file picker), улучшен быстрый доступ к избранным директориям в Linux и поддержка сетевых папок по блоку сообщений сервера (SMB). Эти изменения ускоряют работу с локальными и сетевыми ресурсами.

Повышено качество печати таблиц с поворотом текста. Исправлены сбои при использовании вспомогательных технологий (средства доступности) и горячих клавиш с экранной клавиатурой. Добавлена поддержка именованных диапазонов из Excel и снятие защиты с .docx-документов. Устранены выявленные уязвимости и проблемы стабильности для повышения надёжности.

«АльтерОфис 2026» сохраняет фокус на импортозамещении, совместимости с российскими операционными системами и удобстве миграции с зарубежных аналогов.

«"АльтерОфис 2026" — это шаг вперёд в автоматизации рутинных задач через Python-макросы и удобство повседневной работы. Мы учли обратную связь пользователей, усилили совместимость с форматами Microsoft Office и повысили стабильность, чтобы продукт стал ещё надёжнее для корпоративного использования. Это обновление поможет компаниям оптимизировать работу», — отметил Сергей Аксенов, директор по развитию программных продуктов «Алми Партнер».

