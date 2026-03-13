«СберТех» поможет ритейлерам быстрее обновлять данные о товарах в каналах продаж

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» расширяет функциональные возможности своей системы для управления информацией о товарах Platform V Product 360. Решение получило универсальный коннектор для интеграции данных с каналами продаж, поддерживающими взаимодействие посредством Excel-шаблонов. Производителям, дистрибьюторам и ритейлерам такой инструмент помогает решить задачу быстрого обновления товарной информации на сайтах компаний и их партнеров, а также на маркетплейсах, в CRM, ERP и смежных системах. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Добавленный коннектор дает пользователю возможность загрузить в Platform V Product 360 Excel-шаблон канала продаж и сделать в нем разметку. Она соотносит данные из информационной модели продуктового каталога с той или иной характеристикой маркетплейса или интернет-магазина. Это помогает снизить объем ручных операций при обновлении информации и выводе новых товаров на площадки.

Специалистам по контенту и маркетингу такая функциональность позволит создавать и настраивать интеграцию с каналами продаж в три раза быстрее, а также расширить возможности подключения различных электронных площадок и увеличить охват аудитории продуктовым контентом.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Продавцам приходится работать с большим количеством каналов продаж, у каждого из которых свои форматы получения данных. Решение для управления продуктовым каталогом должно обеспечивать единство, актуальность и синхронизацию товарной информации на всех площадках и таким образом помогать бизнесу выстраивать омниканальное взаимодействие с потребителями контента. Мы добавили в Platform V Product 360 инструмент, который автоматизирует и упрощает это взаимодействие, делает подход к работе с продуктовыми данными более универсальным и позволяет сократить время вывода информации о товарах в каналы продаж».