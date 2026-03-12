Материнские платы Arbyte включены в реестр промышленной продукции Минпромторга

Российский производитель и поставщик ИТ-оборудования «Байт» сообщил о включении двух моделей материнских плат собственного производства в единый реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующие записи внесены в реестр на основании заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

В реестр включены материнские платы Arbyte Q670MP (реестровая запись №10763745) и Arbyte B760 S2-D5 (реестровая запись № 10763744). Обе модели поддерживают процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений, оперативную память стандарта DDR5, оснащены сетевыми контроллерами с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с и набором интерфейсов для подключения периферии и накопителей. Модель Arbyte Q670MP ориентирована на использование в серверных и рабочих станциях, поддерживает до 192 ГБ ОЗУ и имеет два слота M.2, тогда как Arbyte B760 S2-D5 рассчитана на более компактные конфигурации с максимальным объемом памяти до 96 ГБ.

Включение в реестр Минпромторга РФ подтверждает российское происхождение продукции и её соответствие требованиям постановления Правительства РФ №719. Это дает заказчикам право применять данные материнские платы в проектах, где требуется использование отечественной радиоэлектронной продукции, в том числе при государственных и корпоративных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Получение реестровых записей для наших материнских плат – закономерный этап развития производственной компетенции компании. Это не просто формальный статус, а подтверждение того, что мы можем выпускать сложную электронику, соответствующую актуальным техническим требованиям. Для заказчиков, работающих в рамках импортозамещения, наличие таких позиций в реестре расширяет возможности легитимного применения высокопроизводительных компонентов в государственных информационных системах и на промышленных объектах», – сказал генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.

Материнские платы Arbyte применяются при сборке персональных компьютеров, моноблоков и графических станций, выпускаемых компанией для корпоративных заказчиков. Включение моделей в реестр Минпромторга России позволяет формировать комплексные предложения оборудования, полностью соответствующего требованиям к отечественной продукции.