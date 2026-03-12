MANGO OFFICE обновил ИИ-конспектирование диалогов в Речевой аналитике

Новинка помогает бизнесу быстрее анализировать звонки и управлять качеством работы сотрудников





В 2026 году компании ежедневно обрабатывают сотни и тысячи звонков: продажи, лиды из рекламы, обращения клиентов. Однако анализ этих диалогов требует времени — прослушивания разговоров или чтения длинных расшифровок.

В результате руководители не всегда могут оперативно выявлять проблемы. А ещё – контролировать качество работы сотрудников.

ИИ-конспекты в Речевой аналитике от MANGO OFFICE помогут компаниям:





Быстро анализировать диалоги без прослушивания и чтения расшифровок

Выявлять причины потерь лидов и срывов сделок

Снижать нагрузку на руководителей

Повышать конверсию и уровень клиентского сервиса

Настраивать формат и структуру конспектов под уникальные сценарии





Как работает новинка

Пользователи могут получать два варианта краткой выжимки разговора.

Первый – конспектирование по фиксированному шаблону: «Цель звонка» – «Запрос клиента» – «О чём договорились».

Второй – компании могут сами определять, какую именно информацию они хотят получать из диалогов.





Пользователь формирует собственный промт — инструкцию для нейросети. Система создаёт по нему конспект в нужной структуре и логике. Это позволяет решать те задачи, для которых универсальные шаблоны не подходят.

Включить ИИ-конспекты можно в настройках Речевой аналитики. Нужно выбрать звонки и промт – после этого система сама формирует выжимки.

Конспекты формируются автоматически — после завершения диалога. Или вручную, через плеер записей разговоров.

Выжимки доступны прямо в карточке звонка. Они сразу передаются в CRM и другие сервисы с помощью интеграций.

Новинка позволяет быстро принимать управленческие решения, корректировать скрипты, обучать команды и повышать качество сервиса. При использовании пользовательских промтов экономия времени может доходить до 70%.

ИИ-конспекты подходят всем, кто работает с большим количеством звонков: руководителям, супервайзерам, маркетологам, командам продаж и поддержки.