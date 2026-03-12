CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Consid внедрила технологию голосового отбора на распределительных центрах сетей «Победа» и «Гулливер»

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом и исполнением в цепочке поставок, объявила о запуске в промышленную эксплуатацию технологии голосового отбора Voice Picking на распределительных центрах ГК «Гулливер» (региональные торговые сети «Гулливер» и «Победа»). Решение реализовано на базе платформы Consid и интегрировано с системой управления складом Consid.WMS. Об этом CNews сообщили представители Consid.

Сотрудничество Consid и ГК «Гулливер» продолжается более 12 лет. Сегодня система Consid.WMS управляет шестью распределительными центрами (РЦ) сети, расположенными в Ульяновске, Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Набережных Челнах и Самаре. Общая площадь складской инфраструктуры превышает 90 тыс. кв. м, а интенсивность отгрузок на одном РЦ может достигать 800 тонн продукции в сутки.

Внедрение новой технологии Voice Picking стало очередным этапом развития складской логистики компании. Решение интегрировано в архитектуру платформы Consid и полностью встроено в бизнес-логику работы WMS. Теперь сотрудники склада могут работать как по стандартному процессу отбора с помощью терминалов сбора данных, так и с помощью голосовых команд через промышленные гарнитуры с шумоподавлением.

Технология голосового отбора позволяет освободить руки и глаза сотрудников склада от работы с экраном мобильного терминала и сосредоточиться непосредственно на операциях с товаром. Сотрудник получает задания от WMS в виде голосовых сообщений через гарнитуру, а подтверждает выполнение операций голосовыми командами. Такой формат взаимодействия снижает количество ручных операций с терминалом и ускоряет выполнение складских процессов.

Технология голосового отбора сейчас применяется в зонах пикинга бакалейной и другой немаркированной продукции, где достигается наибольший эффект за счет замены работы с экраном терминала на голосовое взаимодействие с системой. По итогам первых двух месяцев эксплуатации производительность операций отбора увеличилась примерно на 7%.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Проект внедрения был реализован поэтапно. Сначала была выполнена разработка и настройка интеграции голосового решения с Consid.WMS, затем проведен пилотный проект на одном РЦ. После подтверждения эффективности технология была масштабирована на остальные пять РЦ сети.

Современная архитектура платформы Consid позволила реализовать часть работ силами команды заказчика. Специалисты Consid обеспечили интеграцию голосовой технологии с системой управления складом и сопровождение проекта на ключевых этапах. Сегодня голосовые процессы полностью интегрированы в операционную работу РЦ сети и поддерживаются в рамках единой платформы управления складской логистикой.

