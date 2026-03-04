CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Служба поддержки UserGate на четверть сократила время обработки клиентских заявок

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, сократил срок решения клиентских заявок на 25%. При этом до 20% проблем клиентов решаются даже без составления заявки на обслуживание, а индекс удовлетворенности заказчиков превысил 97%. Такие результаты стали возможными благодаря переходу технической поддержки UserGate на методологию использования знаний в качестве основы клиентского опыта. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Постоянный рост клиентской базы UserGate — один из факторов, который оказывает заметное влияние на работу компании с действующими заказчиками. За 2025 г. в службу поступило более 23 тыс. клиентских заявок (в 2023 г. — почти 14 тыс., в 2024 г. — около 18 тыс.). При этом среднее время решения заявки сократилось с 6,7 до 5 дней, а индекс удовлетворенности клиентов вырос с 92,08 до 97,27%.

«За последние годы клиентская база нашей компании выросла многократно, и это привело к росту потока обращений в нашу службу. Работать с клиентскими заявками так же, как мы делали это раньше, стало невозможно — это грозило перегрузкой специалистов, драматическим снижением эффективности и, как следствие, падением уровня удовлетворенности клиентов. Для того чтобы справиться с возрастающими объемами работы и не только сохранить, но и повысить качество обслуживания клиентов, мы внедрили самую передовую методологию KCS Она подразумевает активное использование знаний в качестве основы клиентского сервиса», — сказал Дмитрий Ошкуков, директор по технической поддержке UserGate.

В основу работы службы технической поддержки положен принцип обязательного документирования симптомов, причин и решений по каждой клиентской заявке и занесения протокола решения в базу знаний компании. Она интегрирована с клиентским порталом на сайте компании и может быть использована другими клиентами для поиска релевантных проблем и путей их решения. Такая интеграция позволяет решить проблему заказчика даже без его обращения в службу технической поддержки и создания клиентской заявки. Подобным образом, без регистрации обращения, находят решение своей проблемы порядка 20% клиентов, посещающих сервисный портал UserGate, — это около пяти тыс. обращений ежегодно. В планах компании довести долю обращений, которые решаются уже на этапе составления заявки, до 30%.

Кроме того, повышению скорости обслуживания клиентов способствовало разделение службы на отдельные экспертные области по набору функционала. Также в техподдержке было выделено специальное подразделение дифференциальной диагностики , которое занимается комплексным стендированием и воспроизведением точного сценария использования продуктов UserGate заказчиками в сложных ситуациях с высокой неопределенностью.

«Благодаря такому разделению обязанностей нам удалось оптимизировать нагрузку на инженеров службы, которые работают с потоком входящих запросов, и освободить их от выполнения трудоемких работ, связанных с комплексным стендированием. В свою очередь, разработчики получили исчерпывающую информацию о конкретной ситуации, позволяющую максимально быстро и эффективно внести необходимые изменения в код ПО», — сказал Дмитрий Ошкуков, директор по технической поддержке UserGate.

