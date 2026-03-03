«Сибклуб» запустила сервис дистанционного анализа лесных территорий Forest Monitor

Компания «Сибклуб» объявила о релизе Forest Monitor – сервиса дистанционного анализа лесных территорий на основе спутниковых снимков и алгоритмов машинного обучения. Платформа оценивает индекс здоровья леса и выявляет нарушения с точностью до 87%.

Сервис предлагает принципиально новый подход к дистанционному мониторингу лесных участков, объединяя технологии анализа спутниковых снимков и алгоритмы машинного обучения. Главным преимуществом сервиса стала скорость: полный экспертный отчет о состоянии леса формируется за 20 минут.

В основе Forest Monitor лежит сложная аналитическая модель. Система оценивает объем зеленой биомассы, уровень влажности и температурные аномалии. Эти данные позволяют выявлять не только явные проблемы, такие как свежие гари или незаконные рубки, но и скрытые угрозы: усыхание хвои, распространение вредителей или последствия затяжной засухи.

Ключевой инновацией стала «Интеллектуальная интерпретация». В отличие от простых сервисов просмотра карт, Forest Monitor не просто показывает картинку, а анализирует её. Модель, обученная на тысячах верифицированных кейсов, переводит сложные индексы на понятный язык бизнеса. Система способна отличить естественное старение леса от патологических процессов, а точность детекции нарушений достигла 87%, что подтверждено полевыми проверками.

Сервис ориентирован на четыре ключевые группы пользователей, для каждой из которых Forest Monitor решает специфические задачи:

Арендаторы лесного фонда. Для компаний, управляющих огромными территориями, сервис становится инструментом превентивного контроля. Он позволяет не ждать плановых проверок от надзорных органов, а самостоятельно отслеживать динамику на каждой делянке в режиме реального времени.

Владельцы земельных активов. При покупке или управлении участками, граничащими с лесом, важно понимать реальное состояние экосистемы. Forest Monitor дает ответ на вопрос: «Что на самом деле растет на этой земле?», избавляя от необходимости организации сложных выездных комиссий.

Инвесторы и ESG-менеджеры. В эпоху устойчивого развития лес становится активом, влияющим на углеродную отчетность и репутацию бренда. Сервис позволяет оцифровать экологический результат: например, подтвердить рост индекса здоровья леса с 48 до 67 пунктов за год, что является весомым аргументом для акционеров и аудиторов.

Экоактивисты и ответственные граждане. Проект сохраняет социальную направленность, позволяя любому человеку бесплатно проверить состояние соседнего леса, сравнить динамику за последние 5-10 лет и получить доказательства нарушений.

Пользовательский опыт Forest Monitor максимально упрощен. Через 20 минут после запроса клиент получает PDF-отчет, содержащий оценку текущего состояния, график изменений за последние пять лет и конкретные рекомендации. Индекс здоровья леса (от 0 до 100) становится универсальным индикатором, который понятен и директору компании, и техническому специалисту.

При этом разработчики из «Сибклуб» сохраняют честный подход к ограничениям технологии. Сервис не является «магическим решением»: он не определяет породы деревьев и имеет сниженную точность в зимний период или при плотной облачности.

Команда Forest Monitor уже наметила амбициозный вектор развития. В ближайшее время платформа дополнится «Углеродным калькулятором» для автоматического расчета поглощения CO₂ – услугой реализации климатических стратегий крупного бизнеса. Также планируется интеграция с государственными системами через API, запуск мобильного приложения для полевых бригад и внедрение системы раннего оповещения о возгораниях.